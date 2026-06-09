AEBk ez dio Somaliako epaile bati herrialdera sartzen utzi, eta irandarrak sarrerak bereganatzea eragozten ari da
Omar Abdulkadir Artan izan behar zen Munduko Txapelketaren historian neurketa bat zuzentzen zuen lehen somaliarra. Gainera, Irango Futbol Federazioak salatu du Washingtonek, FIFAren arauen arabera, dagozkion sarrerak atzera bota dituela.
Somaliako Gobernuak "tamalgarritzat" jo du AEBko immigrazio zerbitzuak Omar Abdulkadir Artan herrialdean sartzea debekatu izana, Munduko Txapelketaren historian norgehiagoka bat zuzentzen zuen aurreneko somaliarra izan behar baitzuen, eta azalpen bat eskatu die Washingtoni eta FIFAri. Gainera, Irango Futbol Federazioak (FFI) salatu duenez, zale irandarrak AEBk Munduko Txapelketako neurketetara joatea eragozteko, FIFAren arauen arabera, dagozkion sarrerak atzera bota ditu Washingtonek.
Ohar batean, Omar Abdulkadir Artan epaileak berak eskerrak eman dizkio "futbolaren familiari bere mezuengatik", eta "arrakasta handia" opa die Munduko Txapelketan partidak zuzenduko dituzten epaileei.
"Nahiz eta egoera zaila izan, jarrera positiboa dut, eta nire ibilbidearen hurrengo erronketan dut nire burua. Eskerrak eman nahi dizkiet FIFAri eta CAFi (Afrikako Futbol Konfederazioa) emandako babes guztiagatik, eta nire mailari eusteko konpromisoa hartzen dut, etorkizunean arreta jartzen dudan bitartean", azpimarratu du.
AEBko Aduana eta Mugako Babes Zerbitzuak (CBP, ingelesez) adierazi duenez, Somaliako epailearen sarrera "onartezintzat jo zuten aurrekariak egiaztatzeko prozesuan izandako arazoengatik, eta sarrera ukatu zioten", ekainaren 6an Istanbuldik zetorren hegaldi batean Miamiko nazioarteko aireportuan lur hartu ostean.
Donald Trump presidente ultraeskuindarraren Gobernuak AEBra bidaiatzeko debekua ezarri dien herritarren zerrenda luzean dago Somalia, besteak beste, Afganistan, Libia, Iran edo Yemenekin batera.
Bestalde, Irango Futbol Federazioak ohar batean esan duenez, "2026ko Munduko Txapelketa hasteko hiru egun baino gutxiago falta direnean, tamalgarria da, herrialde anfitrioiak ohiko kirol esparruetatik kanpo dauden hainbat erabaki hartzen jarraitzea, oraingoan Washingtonek saiatu izana jarraitzaile irandarrak multzoen faseko hiru neurketak hartuko dituen futbol-zelaira joatea eragoztea".
Irango federazioak adierazi duenez, FIFAren araudiaren arabera, partida bakoitzaren edukieraren % 8 federazio parte-hartzaileetzako da, eta horrek aukera ematen die herrialde bakoitzeko zaleei mekanismo ofizial horren bidez sarrerak erosteko, federazioarekin koordinatuta.
FFIk sarrera kuota jaso zuela adierazi zuen, eta Zeelanda Berriaren, Belgikaren eta Egiptoren aurkako partidetarako txartelak saltzeko prozesua abiatu zuen bere webgune ofizialaren bidez. "Hala ere, ustekabeko neurri batean, Irango Futbol Federazioari zuzendutako sarrera kuota atzera bota dute, eta, egungo egoeran, ezinezkoa da zale irandarrei sarrera bakar bat ere ematea federazioaren bidez", ziurtatu du erakunde horrek.
Iran igandean iritsi zen Mexikoko Tijuana hirira, Ameriketako Estatu Batuekin muga egiten duen hirira, eta bertan izango du bere gotorlekua Munduko Txapelketan, Etxe Zuriari leporatzen dizkion oztopo logistiko eta diplomatikoen aurrean.
Irango agintarien arabera, 15 taldekidek eta talde teknikoko eta zuzendaritzako beste hainbat kidek ez dute oraindik AEBn sartzeko baimenik jaso.
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