MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETA

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Adi Munduko Txapelketan ibiliko diren euskal jokalari hauei

Espainiarekin Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams arituko dira, eta Ghanarekin, Iñaki Williams.

Zubimendi eta Merino Espainiarekin entrenatzen

Zubimendi eta Merino, Munduko Txapelketako entrenamendu batean. Argazkia: EFE.

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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Azkenean, askok espero genuen unea iritsi da, gaur hasiko da Munduko Txapelketa. Munduko Koparen XXIII. edizioak Mexiko vs Hegoafrika partida izango du protagonista gaur gauean, Azteca estadioan (21:00). Lehenengoa, planeta osoaren arreta bereganatuko duen lehia ugarietako bat izango da. Izan ere, Munduko Txapelketa honek sortuko dituen pizgarriak amaigabeak dira, baina bada bat bereziki interesgarria dena: euskal jokalarien parte-hartzea.

2026 honetan gure lurraldeko sei ordezkari izango dira munduko txapelketan. Alde batetik, Espainia ordezkatuz, Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams izango dira. Bestetik, Iñaki Williams, Ghanako selekzioa ordezkatzeko hautatu dute.

Horrela, Espainia H multzoan kokatua, Cabo Verdekin, Saudi Arabiarekin eta Uruguairekin lehiatuko da. Estreinako partida ekainaren 15ean, astelehena, 18:00etan izango da. Luis de la Fuenteren taldeak Cabo Verderen aurka neurtuko ditu indarrak Atlanta Stadiumen, Saudi Arabiaren aurka sei egun geroago jokatuko duen estadio berean, ekainaren 21ean, igandea, 18:00etan. Multzoen faseko azken partida Uruguairen aurka izango da, Guadalajara Estadioan, ekainaren 26tik (ostirala) 27rako (larunbata) goizaldean, 02:00etan.

Iñaki Williams, Ghanako selekzioarekin entrenatzen. Argazkia: Ghanako Selekzioa (@GhanaBlackstars) / X

Iñaki Williamsen selekzioak, bestalde, Panama, Ingalaterra eta Kroaziaren aurka jokatuko du, L multzoan. Zentzu horretan, bere lehen partida Munduko Txapelketa honetan Panamaren aurka izango da, ekainaren 17tik (asteazkena) 18rako (osteguna) goizaldean, 01:00etan, Torontoko BMO Fielden. Bigarren partida ekainaren 23an izango da, asteartean, 22:00etan, Boston Stadiumen, Ingalaterraren aurka. Lehen fasea Kroaziaren aurka itxiko du, ekainaren 27an, larunbatean, 23:00etan, Filadelfian.

Espainiako selekzioa da bere multzoko faborito nagusia eta, itxura guztien arabera, H multzoko gorenean bukatuko du. Pronostikoek diote txapelketa irabazteko faborito nagusiak direla.

Ghanak, aldiz, asko borrokatu beharko du lehen fasetik aurrera egin ahal izateko, Ingalaterra eta Kroazia direlako faboritoak L multzoko lehen bi postuak ziurtatzeko. Iragarpenen arabera, afrikarrak hirugarren izango lirakete Panamaren aurretik.

Euskal taldeen ordezkaritza beste selekzio batzuetan

Aipatutako sei jokalariez gain, Munduko Txapelketa honetan gure taldeetan jokatzen duten beste jokalari batzuk ikusteko aukera ere izango da. Alde horretatik, Reala izango da ordezkaritza handiena izango duen kluba, Take Kubok Japoniarekin parte hartuko baitu, Gonçalo Guedes Portugalen zerrendan baitago, eta Luka Sucic eta Duje Caleta-Car —Realaren lagapena amaitu eta gero— deitu baitituzte Kroazia ordezkatzeko.

Ante Budimir, Osasunako aurrelaria, Kroaziako selekzioaren partida batean. Argazkia: EFE.

Bi azken horiekin batera Budimir izango da Kroazian, azken denboraldian Osasunarekin Ligan 17 gol sartu dituen aurrelaria. Munduko Txapelketa galduko ez duen beste gorritxo bat Victor Muñoz izango da, Espainiarekin.

Athleticen aldetik, Laporte Espainiako atzealdearen liderretako bat izango da Munduko Kopa honetan.

Entrenatzaileei dagokienez, Didier Deschamps baionarra da Frantziaren hautatzailea eta Julen Lopetegi asteasuarra, Qatarrena. Azkenik, Javier Agirre mexikarra, El Vasco ezizenaz ezaguna, azteka selekzioaren hautatzailea da. Gurasoak bizkaitarrak ditu.

Didier Deschamps, Baionan jaiotako Frantziako entenatzailea. Argazkia: EFE.
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