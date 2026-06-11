Adi Munduko Txapelketan ibiliko diren euskal jokalari hauei
Espainiarekin Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams arituko dira, eta Ghanarekin, Iñaki Williams.
Azkenean, askok espero genuen unea iritsi da, gaur hasiko da Munduko Txapelketa. Munduko Koparen XXIII. edizioak Mexiko vs Hegoafrika partida izango du protagonista gaur gauean, Azteca estadioan (21:00). Lehenengoa, planeta osoaren arreta bereganatuko duen lehia ugarietako bat izango da. Izan ere, Munduko Txapelketa honek sortuko dituen pizgarriak amaigabeak dira, baina bada bat bereziki interesgarria dena: euskal jokalarien parte-hartzea.
2026 honetan gure lurraldeko sei ordezkari izango dira munduko txapelketan. Alde batetik, Espainia ordezkatuz, Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams izango dira. Bestetik, Iñaki Williams, Ghanako selekzioa ordezkatzeko hautatu dute.
Horrela, Espainia H multzoan kokatua, Cabo Verdekin, Saudi Arabiarekin eta Uruguairekin lehiatuko da. Estreinako partida ekainaren 15ean, astelehena, 18:00etan izango da. Luis de la Fuenteren taldeak Cabo Verderen aurka neurtuko ditu indarrak Atlanta Stadiumen, Saudi Arabiaren aurka sei egun geroago jokatuko duen estadio berean, ekainaren 21ean, igandea, 18:00etan. Multzoen faseko azken partida Uruguairen aurka izango da, Guadalajara Estadioan, ekainaren 26tik (ostirala) 27rako (larunbata) goizaldean, 02:00etan.
Iñaki Williamsen selekzioak, bestalde, Panama, Ingalaterra eta Kroaziaren aurka jokatuko du, L multzoan. Zentzu horretan, bere lehen partida Munduko Txapelketa honetan Panamaren aurka izango da, ekainaren 17tik (asteazkena) 18rako (osteguna) goizaldean, 01:00etan, Torontoko BMO Fielden. Bigarren partida ekainaren 23an izango da, asteartean, 22:00etan, Boston Stadiumen, Ingalaterraren aurka. Lehen fasea Kroaziaren aurka itxiko du, ekainaren 27an, larunbatean, 23:00etan, Filadelfian.
Espainiako selekzioa da bere multzoko faborito nagusia eta, itxura guztien arabera, H multzoko gorenean bukatuko du. Pronostikoek diote txapelketa irabazteko faborito nagusiak direla.
Ghanak, aldiz, asko borrokatu beharko du lehen fasetik aurrera egin ahal izateko, Ingalaterra eta Kroazia direlako faboritoak L multzoko lehen bi postuak ziurtatzeko. Iragarpenen arabera, afrikarrak hirugarren izango lirakete Panamaren aurretik.
Euskal taldeen ordezkaritza beste selekzio batzuetan
Aipatutako sei jokalariez gain, Munduko Txapelketa honetan gure taldeetan jokatzen duten beste jokalari batzuk ikusteko aukera ere izango da. Alde horretatik, Reala izango da ordezkaritza handiena izango duen kluba, Take Kubok Japoniarekin parte hartuko baitu, Gonçalo Guedes Portugalen zerrendan baitago, eta Luka Sucic eta Duje Caleta-Car —Realaren lagapena amaitu eta gero— deitu baitituzte Kroazia ordezkatzeko.
Bi azken horiekin batera Budimir izango da Kroazian, azken denboraldian Osasunarekin Ligan 17 gol sartu dituen aurrelaria. Munduko Txapelketa galduko ez duen beste gorritxo bat Victor Muñoz izango da, Espainiarekin.
Athleticen aldetik, Laporte Espainiako atzealdearen liderretako bat izango da Munduko Kopa honetan.
Entrenatzaileei dagokienez, Didier Deschamps baionarra da Frantziaren hautatzailea eta Julen Lopetegi asteasuarra, Qatarrena. Azkenik, Javier Agirre mexikarra, El Vasco ezizenaz ezaguna, azteka selekzioaren hautatzailea da. Gurasoak bizkaitarrak ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
Azteca futbol-zelaiak hartuko du estreinakoa, eta Argentinak berriro loria nahi du, baina txapeldungaien zerrenda luzea da
Cristiano Ronaldoren Portugal, Espainia Europako txapelduna, Kylian Mbapperen Frantzia, munduko txapeldunorde Brasil, Alemania eta Ingalaterra daude Leo Messiren Argentinari garaikurra kentzeko hautagai nagusien artean.
AEBk ez dio Somaliako epaile bati herrialdera sartzen utzi, eta irandarrek sarrerak erostea eragozten ari da
Omar Abdulkadir Artanek izan behar zuen Munduko Txapelketaren historian neurketa bat zuzentzen zuen lehen somaliarra. Irango Futbol Federazioak salatu du Washingtonek, FIFAren arauen arabera, dagozkion sarrerak atzera bota dituela.
Eriksen ondo dago, alta jasotzeko zain
Christian Eriksen Danimarkako futbolariak hobera egin du Ukrainaren aurkako lagunarteko partidan izandako ezustekoaren ostean.
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
PSGk bigarrenez irabazi du Txapeldunen Liga, Arsenal penaltietan menderatuta
Partidak luzapena behar izan du, eta penaltietan erabaki da (4-3). Gabriel Magalhaesek huts egin du azken penalti erabakigarria, eta, ondorioz, PSGk lortu du garaipena eta eskuratu du kopa.
Osasunak iragarri du Santi Castillejok talde gorritxoaren filialaren entrenatzaile izateari utziko diola 8 denboraldien ostean
Denbora honetan zehar lehen taldeko Jon Moncayola, Aimar Oroz, Jorge Herrando, Iker Muñoz, Iker Benito, Asier Osambela edo Iñigo Arguibide bezalako jokalariak izan ditu bere esanetara.
Iñigo Perez: “Mina, amorrua eta tristura sentitzen ditut, aukera galdu dugu”
Iñigo Perezek Rayo Vallecanok Conference Leagueko finalean jasotako porrotaren analisia egin du prentsaurrekoan.
Matetaren gol batek Iñigo Perezen Rayoren ametsa zapuztu du, eta Crystal Palace txapeldun egin du
Aurrelari frantziarrak Augusto Batallak arean aldaratutako baloi bat aprobetxatu du final parekatua erabakitzeko, eta bere historian inoiz baino urrunago iritsi den Rayoren ametsa zapuzteko.
Oliver Glasner, Crystal Palace taldeko entrenatzailea: “Ez dakit zer ematen dieten jaten euskal entrenatzaileei”
Austriarrak Londreseko Crystal Palace taldea zuzentzen du, eta, asteazkenean, Iñigo Perezen Rayo Vallecano izango du aurkari Konferentzia Ligako finalean; Glasnerrek Iñigo Perez bera, Unai Emery edo Mikel Arteta, besteak beste, izan ditu hizpide.