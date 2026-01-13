COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Luis Sabalza y Jokin Aperribay con esperanzas para aprovechar la oportunidad de la Copa

18:00 - 20:00

Luis Sabalza, Asier Aranguren y Jokin Aperribay, en Getaria.

author image

EITB

Última actualización

Luis Sabalza, presidente de Osasuna, y Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, han comido en Getaria antes del derbi de la Copa del Rey que se disputará en Anoeta. Como es de esperar, cada uno anima a su equipo, con la esperanza de conseguir una victoria que les motive de cara a La Liga.

Vídeo: El martes laborable resta ambiente en San Sebastián a los prolegómenos del derbi de octavos de final de Copa del Rey entre la Real Sociedad y Osasuna
Fútbol Real Sociedad Jokin Aperribay Osasuna Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X