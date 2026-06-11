AEBk betoa jarritako epaile somaliarrak zuzenduko du Europako Superkopa
Omar Abdulkadir Artanek zuzenduko du PSG eta Aston Villaren arteko lehia, Munduko Futbol Txapelketan parte hartzea ukatua izan osetan
Omar Abdulkadir Artan epaile somaliarrak zuzenduko du PSGren eta Aston Vilaren arteko Europako Superkopako finala, abuztuaren 12an, Salzburgon (Austria). Aurreko astean, Munduko Futbol Txapelketan parte hartu behar zuenean, Estatu Batuetan sartzea ukatu zioten.
"Futbolak pertsonak batzen ditu, eta UEFAk errespetua adierazi nahi dio Omarri eta egiten duen arbitro lan bikainari", adierazi du Aleksander Ceferin Europako Futbol Federazioko presidenteak ohar batean, Artanen izendapena justifikatzeko, UEFAren eta Afrikako Futbol Konfederazioaren (CAF) arteko lankidetza-hitzarmenaren aprobetxatuz.
Europako erakundearen arabera, Artan "munduko epailerik onenetakoa" da, 2018tik FIFAren nazioarteko zerrendan dagoela gogorarazi ondoren, eta zuzendu dituen partidarik aipagarrienen artean, amaitu berri den denboraldiko CAFen Txapeldunen Ligako finaleko itzulerakoa dago.
Miamira (Estatu Batuak) sartzea ukatu ondoren, futboleko Munduko Kopa batean parte hartu zuen lehen epaile somaliarra bere herrialdera itzuli zen, eta heroi gisa hartu zuten joan den asteazkenean Mogadiscio hiriburuan.
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