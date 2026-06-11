MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

AEBk betoa jarritako epaile somaliarrak zuzenduko du Europako Superkopa

Omar Abdulkadir Artanek zuzenduko du PSG eta Aston Villaren arteko lehia, Munduko Futbol Txapelketan parte hartzea ukatua izan osetan

MOGADISHU (Somalia), 10/06/2026.- FIFA referee Omar Abdulkadir Artan (L) attends a press conference after arriving in Mogadishu, Somalia, 10 June 2026. Artan was given a hero's welcome after US authorities denied him entry to the 2026 FIFA World Cup. (Mundial de Fútbol, Mogadiscio) EFE/EPA/SAID YUSUF WARSAME
Omar Abdulkadir Artan epaile somaliarrak Europako Superkopa jokatuko du. Argazkia: EFE.
author image

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Omar Abdulkadir Artan epaile somaliarrak zuzenduko du PSGren eta Aston Vilaren arteko Europako Superkopako finala, abuztuaren 12an, Salzburgon (Austria). Aurreko astean, Munduko Futbol Txapelketan parte hartu behar zuenean, Estatu Batuetan sartzea ukatu zioten.

"Futbolak pertsonak batzen ditu, eta UEFAk errespetua adierazi nahi dio Omarri eta egiten duen arbitro lan bikainari", adierazi du Aleksander Ceferin Europako Futbol Federazioko presidenteak ohar batean, Artanen izendapena justifikatzeko, UEFAren eta Afrikako Futbol Konfederazioaren (CAF) arteko lankidetza-hitzarmenaren aprobetxatuz.

Europako erakundearen arabera, Artan "munduko epailerik onenetakoa" da, 2018tik FIFAren nazioarteko zerrendan dagoela gogorarazi ondoren, eta zuzendu dituen partidarik aipagarrienen artean, amaitu berri den denboraldiko CAFen Txapeldunen Ligako finaleko itzulerakoa dago.

Miamira (Estatu Batuak) sartzea ukatu ondoren, futboleko Munduko Kopa batean parte hartu zuen lehen epaile somaliarra bere herrialdera itzuli zen, eta heroi gisa hartu zuten joan den asteazkenean Mogadiscio hiriburuan.

 

Futbola Munduko Futbol Txapelketa Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X