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Jagoba Arrasate: “Daukagun mailan sinesten dugu; garaipenaren bila joango gara”
Jagoba Arrasate Euskal Selekzioaren entrenatzaile bezala zelairatuko da larunbatean. Aurtengo aldaketekin gustora agertu da, bi eguneko kontzentrazioarekin, esaterako. Federakundeak ireki duen ofizialtasunaren bidearen inguruan galdetzerakoan, “daukagun egoerarekin konforme ez gaudela eta gehiago nahi dugula” erakusten duen “pausu garrantzitsu” bat dela adierazi du.
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