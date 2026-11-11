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Euskal Selekzioa vs Venezuela: “Hemen elkartzen gara"
Euskal Selekzioak beste etapa bati ekin dio, eta hona hemen aldarrikapena; Euskal Selekzioaren asmoa da euskal gizartearentzako elkargunea izatea, futbolaz harago doan nortasun partekatu baten inguruan pertsonak, belaunaldiak eta sentimenduak konektatuz.
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