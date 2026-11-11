Euskal Selekzioa
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Euskal Selekzioa vs Venezuela: “Ozeanoak zeharkatzen dituzten historiak daude”

Iragarkia
Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Euskal Herriaren eta Venezuelaren artean, memoriaren, erbestearen eta diasporaren bidez eraikitako loturak daude; lotura horiek beste elkargune bat izango dute azaroaren 14ko partidan. 

Emakume kirolariak Futbola Euskal Selekzioa

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