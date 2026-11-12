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Jagoba Arrasate: “Va a ser un partido igualado, ellos son valientes, van a ganar y nosotros también”

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Jagoba Arrasate - Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasate: “Daukagun mailan sinesten dugu; garaipenaren bila joango gara”
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Última actualización

Jagoba Arrasate entrará este sábado a San Mamés como entrenador de la Euskal Selekzioa. Ha contado que los jugadores estás “con mucha ilusíón y con ganas de hacerlo bien”. En cuanto le han preguntado por la oficialidad, el técnico ha respondido que han dado un paso “muy importante” que muestra que “ni la federación ni el pueblo están conforme con lo que tenemos y queremos más”.

Fútbol Euskal Selekzioa Jagoba Arrasate

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