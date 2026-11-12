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Jon Guridi: “Ohorea da Euskal Selekzioaren kamiseta janztea, historia bat da, nortasun bat”

Iragarkia
Jon Guridi
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Guridik Euskal Selekzioarekin jokatuko du larunbatean, Venezuelaren aurka. “Euskaldun sentitzen garenontzat egun berezi bat” izango dela adierazi du azpeitiarrak, baita urtero bezala San Mames beteta ikustea beraientzat “plazera” izango dela ere.

Futbola Euskal Selekzioa San Mames

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