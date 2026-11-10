Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Loren Barbado: “Partidan egon gara eta lehiatzeko modua oso gurea izan da"

Iragarkia
Loren-Barbado-entrenador-Anaitasuna-Copa-del-Rey-Alaves
18:00 - 20:00
Loren Barbado, Anaiatasunako entrenatzailea. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Loren Barbado Anaitasunako entrenatzailea bere taldeak egindako partidarekin pozik azaldu da, nahiz eta Alavesen aurka 1-6 galdu Errege Kopan. "Berezia izan da Txerloia horrela ikustea", erantsi du Azkoitiko taldearen prestatzaileak.

Futbola Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X