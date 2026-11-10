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Loren Barbado: “Partidan egon gara eta lehiatzeko modua oso gurea izan da"
Loren Barbado Anaitasunako entrenatzailea bere taldeak egindako partidarekin pozik azaldu da, nahiz eta Alavesen aurka 1-6 galdu Errege Kopan. "Berezia izan da Txerloia horrela ikustea", erantsi du Azkoitiko taldearen prestatzaileak.
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