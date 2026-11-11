Euskal Selekzioa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Euskal Selekzioa vs. Venezuela: “Hay historias que atraviesan océanos”

Publicidad
Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioa vs Venezuela: “Ozeanoak zeharkatzen dituzten historiak daude”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Euskal Herria y Venezuela cuentan con vínculos construidos a través de la memoria, del exilio y de la diáspora; esos vínculos encuentran, a partir del encuentro del sábado, un nuevo espacio de unión.

Mujeres deportistas Fútbol Euskal Selekzioa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X