Euskal Selekzioa
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Euskal Selekzioa vs. Venezuela: “Hemen elkartzen gara”

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Armarria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioa vs Venezuela: “Hemen elkartzen gara”
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Última actualización

La Euskal Selekzioa comienza una nueva etapa, y este es su manifiesto; la Euskal Selekzioa tiene el propósito de convertirse en un punto de encuentro para toda la sociedad vasca, conectando a personas, generaciones y sentimientos en torno a una identidad común que va más allá del fútbol.

Euskal Selekzioa Mujeres deportistas Fútbol

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