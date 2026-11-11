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Euskal Selekzioa vs. Venezuela: “Hemen elkartzen gara”
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioa vs Venezuela: “Hemen elkartzen gara”
La Euskal Selekzioa comienza una nueva etapa, y este es su manifiesto; la Euskal Selekzioa tiene el propósito de convertirse en un punto de encuentro para toda la sociedad vasca, conectando a personas, generaciones y sentimientos en torno a una identidad común que va más allá del fútbol.
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