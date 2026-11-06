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Guatemalako emakume indigenak, igandeko Behobia-Donostian
"Las que corren" dokumentalak Guatemalako Alta Verapaz eskualdeko emakume indigenen eskubideen aldeko borroka islatu du.
Guatemalako Alta Verapaz eskualdeko emakumeek atletismoa baliatzen dute, besteak beste, haien eskubideen alde borroka egiteko. Igandean, Behobia-Donostian ordezkaritza izango dute, egiten duten lanari ikusgarritasuna emateko xedez.
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