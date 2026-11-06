Behobia-Donostia 2026
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Guatemalako emakume indigenak, igandeko Behobia-Donostian

"Las que corren" dokumentalak Guatemalako Alta Verapaz eskualdeko emakume indigenen eskubideen aldeko borroka islatu du.
Iragarkia
18:00 - 20:00
Guatemalako Alta Verapaz eskualdeko emakumeak, Donostian
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Guatemalako Alta Verapaz eskualdeko emakumeek atletismoa baliatzen dute, besteak beste, haien eskubideen alde borroka egiteko. Igandean, Behobia-Donostian ordezkaritza izango dute, egiten duten lanari ikusgarritasuna emateko xedez.

Emakume kirolariak Behobia-Donostia Atletismoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X