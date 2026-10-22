Bilbao Night Running Festek 20.000ra mugatuko ditu korrikalariak, babesle nagusirik ez duelako
Antolatzaileek erakunde publikoen eta sektore pribatuaren inplikazio handiagoa eskatu dute. Gaueko atletismo ekitaldi honek bikoiztu egin du bere parte-hartzea hiru urte eskasetan, 2023an izena eman zuten 13.500 korrikalarietatik aurten 27.000ra igaro baita.
Bilbao Night Running Festek datorren azaroaren 24an irekiko du 2027ko ediziorako izen-ematea, 20.000 parte-hartzaileko kupo batekin, aurten korrikan egindakoak baino 7.000 gutxiago, "antolatzaileek bizi duten ziurgabetasun ekonomikoaren ondorioz", datorren urterako babesle nagusia bermaturik ez dutelako.
Egoera horren aurrean, antolatzaileek erakunde publikoen eta sektore pribatuaren inplikazio handiagoa eskatu dute lasterketaren iraunkortasuna bermatzeko. Erakundeen ekarpena "gaur egun ez da aurrekontuaren % 7ra iristen".
Gaueko lasterketa honek 27.000 korrikalari bildu zituen aurten maratoi erdiko eta 10 kilometroko modalitateetan, eta bikoiztu egin du bere parte-hartzea hiru urte eskasetan, 2023an izena eman zuten 13.500 korrikalarietatik "Bizkaiko kirol-proba jendetsuena eta Espainian parte-hartze handiena duten sei federatuetako bat" izatera igaro baita.
Hala ere, "baliabide ekonomikoen hazkunderik" izan ez dela deitoratu dute. 700.000 euro inguruko aurrekontuarekin, antolakuntzak "zuhurtziaren alde egin du eta parte-hartzaileen kopurua bermatu dezakeen finantziaziora egokituko du hasiera batean".
World Athletics egutegian jarraitzea, arriskuan
Babes ekonomikorik ezak arriskuan jartzen du, halaber, World Athletics nazioarteko egutegian jarraitzea. Antolatzaileek bi hilabete dituzte munduko zirkuituan jarraitu ala ez erabakitzeko. Horrek atzerriko korrikalariak erakartzen dituela eta Bilbori nazioartean sona ematen diola gogorarazi dute.
Antolatzaileen datuen arabera, lasterketaren eragin ekonomikoa zortzi milioi eurotik gorakoa izan zen 2026an, eta "eragin zuzena izan zuen hoteletan, jatetxeetan, saltokietan, garraioetan eta turismoari lotutako beste zerbitzu batzuetan".