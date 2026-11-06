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Mujeres indígenas de Guatemala, presentes en la Behobia-San Sebastián del domingo
El documental "Las que corren" refleja la lucha por los derechos de las mujeres indígenas en la región guatemalteca de Alta Verapaz.
Euskaraz irakurri: Guatemalako emakume indigenak, igandeko Behobia-Donostian
Mujeres de la comarca guatemalteca de la Alta Verapaz emplean el atletismo, entre otras cosas, para luchar por sus derechos y el domingo tendrán representación en la Behobia-San Sebastián, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que realizan.
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