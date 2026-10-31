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New Yorkekoa, Martin Fizen ibilbideko azken maratoia

Iragarkia
Martín Fiz correrá el ultimo maratón de su carrera en Nueva York
18:00 - 20:00
Martin Fiz, New Yorken. Irudia: EITB.
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Azken eguneratzea

Martin Fizek erretiroa hartuko du igandean, bere maratoi gogokoenetako batean parte hartuz, New Yorkekoan. Europako eta munduko txapelduna Alex semearekin batera lehiatuko da, eta hiru ordutik beherako marka egiten saiatuko da.

Atletismoa

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