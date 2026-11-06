61. edizioa
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Atzerako zenbaketa: dena prest 61. Behobia-Donostiarako

Iragarkia
Behobia-Donostia aurkezpena
18:00 - 20:00
Lasterketaren aurkezpen ekitaldia. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aurkeztu dute Behobia-Donostia lasterketaren  61. edizioa. Ia 30.000 lagunek hartuko dute parte, emakumeen partaidetzak behera egin duelarik aurten. Iazko garaileak, Katherine Ruth Tisalema eta Raul Celada, irteera lerroan izango dira, baita Iraitz Arrospide ere. 

Behobia-Donostia Atletismoa

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