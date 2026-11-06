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Atzerako zenbaketa: dena prest 61. Behobia-Donostiarako
Aurkeztu dute Behobia-Donostia lasterketaren 61. edizioa. Ia 30.000 lagunek hartuko dute parte, emakumeen partaidetzak behera egin duelarik aurten. Iazko garaileak, Katherine Ruth Tisalema eta Raul Celada, irteera lerroan izango dira, baita Iraitz Arrospide ere.
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