DONOSTIAKO NAZIOARTEKO KROSA
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Maurine Chebor eta Denis Kipkemoi garaile Donostiako 70. Nazioarteko Krosean

Iragarkia
MUNTAIA DONOSTIA KROS
18:00 - 20:00
Maurine Chebor eta Denis Kipkemoi, garaile. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Maurine Chebor 22 urteko kenyarrak irabazi du emakumezkoen proba (24:09), Donostiako krosean izan duen estreinaldian. Maria Forero (24:13) eta Felister Chekwemoi (24:30) helmugaratu dira haren atzetik. Gizonezkoetan, berriz, Denis Kipkemoi kenyarra nagusitu da (20:24), azken metroetan Samuel Cherop taldekidea (20:25) eta Adisu Wegene (20:41) atzean utzita.

Atletismoa

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