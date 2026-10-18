ZORNOTZAKO KROSA
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Egide Ntakarutimana eta Likina Amebaw nagusitasun handiz gailendu dira Zornotzako Nazioarteko Krosean

Iragarkia
Egide Ntakarutimana eta Likina Amebaw, Zornotzako Nazioarteko Kroseko garaileak.
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Egide Ntakarutimana burundiarra eta Likina Amebaw etiopiarra erakustaldi bikaina emanda gailendu dira Zornotzako 72. Nazioarteko Krosean. Gizonezkoen proban, Ntakarutimanak irteera ikusgarria egin du, eta lasterketa guztia bakarka burutu du; emakumezkoetan, berriz, Amebaw izan da indartsuena, eta hirugarrenez irabazi du Zornotzan.

Atletismoa

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