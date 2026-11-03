Ia 30.000 parte-hartzaile, faborito argirik gabeko Behobia-Donostia lasterketan
30.000 parte-hartzailetik gertu izango ditu aurtengo Behobia-Donostia lasterketak. Igande honetan jokatuko da, azaroaren 8an.
Antolatzaileek gaur goizeko Donostiako aurkezpenean baieztatu dutenaren arabera, 29.301 atletek eman dute izena. Era berean, kezka agertu dute emakumezko gutxiago daudelako aurten. Iaz, korrikalarien % 34 (8.673) emakumeak ziren; igande honetan, berriz, % 31 emakume abiatuko dira Behobiatik.
Faborito nagusiak
Emakumezkoen artean, Katherine Ruth Tisalema 2025eko garailea da faboritoetako bat, Elena Loyo atleta arabarraz eta Mireia Guarner 2024ko irabazleaz gain.
Gizonen mailan, Raul Celada 2025eko txapeldunak garaikurra defendatzeko aukera izango du, Javi Guerra edo Iraitz Arrospideren aurretan, besteak beste.