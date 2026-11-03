ATLETISMOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ia 30.000 parte-hartzaile, faborito argirik gabeko Behobia-Donostia lasterketan

GRAFCAV1408. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/11/2026.- Los responsables del Club Fortuna, Iñigo Etxeberria (i), Enrique Cifuentes (c), y Daniel Soliño (d), durante la presentación este martes de la carrera Behobia-San Sebastián, una de las carreras populares más multitudinarias a nivel nacional. EFE/Juan Herrero.

Goizeko aurkezpenako irudia. Argazkia: Behobia-Donostia

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

30.000 parte-hartzailetik gertu izango ditu aurtengo Behobia-Donostia lasterketak. Igande honetan jokatuko da, azaroaren 8an. 

Antolatzaileek gaur goizeko Donostiako aurkezpenean baieztatu dutenaren arabera, 29.301 atletek eman dute izena. Era berean, kezka agertu dute emakumezko gutxiago daudelako aurten. Iaz, korrikalarien % 34 (8.673) emakumeak ziren; igande honetan, berriz, % 31 emakume abiatuko dira Behobiatik.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Faborito nagusiak

Emakumezkoen artean, Katherine Ruth Tisalema 2025eko garailea da faboritoetako bat, Elena Loyo atleta arabarraz eta Mireia Guarner 2024ko irabazleaz gain.

Gizonen mailan, Raul Celada 2025eko txapeldunak garaikurra defendatzeko aukera izango du, Javi Guerra edo Iraitz Arrospideren aurretan, besteak beste.

Kirol gehiago Behobia-Donostia Atletismoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X