BEHOBIA
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Iazko denbora hobetzea da Iñaki eta Igorren Behobiako helburua

Iragarkia
18:00 - 20:00
Igor Elizburu eta Iñaki Mujika.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gurpildun aulkian egoteak ez die Iñaki Mujikari eta Igor Elizbururi kirola egiteko gogorik kendu. Handbikean ikusiko ditugu biak Behobian. Igorrek hamabosgarrenez hartuko du parte lasterketan. Iñakik, berriz, laugarrenez. Helburua: iazko denbora hobetzea.

Behobia-Donostia Atletismoa

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