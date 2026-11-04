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Iazko denbora hobetzea da Iñaki eta Igorren Behobiako helburua
Gurpildun aulkian egoteak ez die Iñaki Mujikari eta Igor Elizbururi kirola egiteko gogorik kendu. Handbikean ikusiko ditugu biak Behobian. Igorrek hamabosgarrenez hartuko du parte lasterketan. Iñakik, berriz, laugarrenez. Helburua: iazko denbora hobetzea.
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