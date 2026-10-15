Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Zornotzako Nazioarteko Krosa, familian antolatutako ekimena
Gaur egun nazioartera iritsi da, baina Zornotzako Nazioarteko Krosak jatorri xumea du Familia tradizio handia duen lasterketa da, belaunaldiz belaunaldi, txikitik eraginez, posible egin dutena. Igandean 72. edizioa jokatuko da.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
72. Zornotzako Nazioarteko Krosa aurkeztu dute
ZUZENEAN
Duela min.
27.000 korrikalari baino gehiago aurten, Bilbao Night Running Fest lasterketan
ZUZENEAN
Duela min.
Zornotza, Donostia, Amurrio eta Elgoibarko nazioarteko krosek indarrak batu dituzte
ZUZENEAN
Duela min.
Mark Kiptoo, 50 urtetik gorako atleten munduko marka hautsita, eta Maitane Melero nagusitu dira Donostiako Maratoi Erdian
ZUZENEAN
Duela min.
John Cabang, brontzea Asiako Jokoetako hesidun 110 metroko proban, Aichi-Nagoyan
ZUZENEAN
Duela min.
Afrikak lehen aldiz hartuko du Munduko Atletismo Txapelketa, 2029an Nairobin
ZUZENEAN
Duela min.
Andoni Calbano: “Neure buruari esaten nion; Andoni, lasaitu, lasaitu"
ZUZENEAN
Duela min.
Duplantisek bere laugarren urrea irabazi du erreskadan, Europako Txapelketan
ZUZENEAN
Duela min.
Andoni Calbano bergararrak brontzea lortu du Europako Txapelketan, 4x100 mistoan
Gehiago ikusi