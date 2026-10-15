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Zornotzako Nazioarteko Krosa, familian antolatutako ekimena

Iragarkia
Zornotzako-Krosa-Kimetz-Bilbao-antolatzailea
18:00 - 20:00
Kimetz Bilbao, Zornotzako Nazioarteko Krosaren antolatzailea. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gaur egun nazioartera iritsi da, baina Zornotzako Nazioarteko Krosak jatorri xumea du Familia tradizio handia duen lasterketa da, belaunaldiz belaunaldi, txikitik eraginez, posible egin dutena. Igandean 72. edizioa jokatuko da. 

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