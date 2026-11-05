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Iraitz Arrospide garaipenaren bila abiatuko da igandeko Behobia-Donostian

Iragarkia
18:00 - 20:00
Iraitz Arrospide korrikalaria, Behobia-Donostia lasterketaren atarian
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Azken eguneratzea

12. aldiz hartuko du parte Iraitz Arrospide korrikalari gipuzkoarrak Behobia-Donostia lasterketa mitikoan. Lehia bizia izango duen arren, lehen postuaren bila aterako da igandea honetan.

Behobia-Donostia Atletismoa

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