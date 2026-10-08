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27.000 korrikalari baino gehiago aurten, Bilbao Night Running Fest lasterketan

Iragarkia
Bilbao Night Run lasterketaren aurkezpena
18:00 - 20:00

Bilbao Night Running Fest lasterketaren aurkezpena egin dute

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Azken eguneratzea

Inoiz baino lagun gehiagok eman dute izena aurtengo Bilbao Night Running Fest lasterketan. Urriaren 17an izango da, eta 18. edizioa da. 10 eta 21 kilometroko lasterketak daude; 10ekoan, gainera, gizon baino emakume gehiago lehiatuko dira.

Atletismoa

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