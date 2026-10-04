Donostiako Maratoi Erdia

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Mark Kiptoo, 50 urtetik gorako atleten munduko marka hautsita, eta Maitane Melero nagusitu dira Donostiako Maratoi Erdian

Iragarkia
Mark Kiptoo
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kiptook munduko marka hobetu du, 50 urtetik gorako atleten kategorian, 01:03:57ko denbora eginda; Melerok, berriz, lesio larria atzean utzita eskuratu du garaipena.

Emakume kirolariak Atletismoa

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