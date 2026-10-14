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Igandean jokatuko den 72. Zornotzako Nazioarteko Krosa aurkeztu dute

Iragarkia
CROSS ZORNOTZA
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Proba ETB1en eta kirolakeitb.eus-en izango da ikusgai zuzenean. Antolatzaileek Likina Amebaw, iazko ekitaldiko irabazlea, bertan izango dela iragarri dute.

Atletismoa

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