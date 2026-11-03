Atletismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Casi 30 000 participantes en una Behobia-San Sebastián sin claros favoritos

GRAFCAV1408. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 03/11/2026.- Los responsables del Club Fortuna, Iñigo Etxeberria (i), Enrique Cifuentes (c), y Daniel Soliño (d), durante la presentación este martes de la carrera Behobia-San Sebastián, una de las carreras populares más multitudinarias a nivel nacional. EFE/Juan Herrero.
Imagen de la presentación de esta mañana. Foto: Behobia-Donostia
Euskaraz irakurri: Ia 30.000 parte-hartzaile, faborito argirik gabeko Behobia-Donostia lasterketan
KIROLAK EITB LOGO

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La Behobia-San Sebastián 2026 tednrá lugar este próximo domingo, 8 de noviembre, con cerca de 30 000 inscritos y sin favoritos claros. 

Un total de 29 301 atletas han realizado la preinscripción, según han confirmado los organizdores en el acto de presentación de esta mañana, en San Sebastián. Asimismo, han mostrado su preocupación por la bajada de las fichas femeninas, que ha pasado de un 34 % (8.673) al 31 % de la presente edición, con varios centeneras de bajas en las semanas previas a esta prueba atlética.

Principales favoritas y favoritos

Entre las favoritas, figura, por ejemplo, Katherine Ruth Tisalema, vencedora del año pasado, además de la atleta alavesa Elena Loyo o la ganadora de 2024: Mireia Guarner.

En categoría masculina, uno de los favoritos es el ganador de 2025, Raúl Celada, que tendrá la ocasión de defender su título ante rivales de peso como el vetarano Javi Guerra o el guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero en los dos años previos.

Más deportes Behobia-San Sebastián Atletismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X