Casi 30 000 participantes en una Behobia-San Sebastián sin claros favoritos
La Behobia-San Sebastián 2026 tednrá lugar este próximo domingo, 8 de noviembre, con cerca de 30 000 inscritos y sin favoritos claros.
Un total de 29 301 atletas han realizado la preinscripción, según han confirmado los organizdores en el acto de presentación de esta mañana, en San Sebastián. Asimismo, han mostrado su preocupación por la bajada de las fichas femeninas, que ha pasado de un 34 % (8.673) al 31 % de la presente edición, con varios centeneras de bajas en las semanas previas a esta prueba atlética.
Principales favoritas y favoritos
Entre las favoritas, figura, por ejemplo, Katherine Ruth Tisalema, vencedora del año pasado, además de la atleta alavesa Elena Loyo o la ganadora de 2024: Mireia Guarner.
En categoría masculina, uno de los favoritos es el ganador de 2025, Raúl Celada, que tendrá la ocasión de defender su título ante rivales de peso como el vetarano Javi Guerra o el guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero en los dos años previos.