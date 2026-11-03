Casi 30 000 participantes en una Behobia-San Sebastián sin claros favoritos

La Behobia-San Sebastián 2026 tednrá lugar este próximo domingo, 8 de noviembre, con cerca de 30 000 inscritos y sin favoritos claros.



Un total de 29 301 atletas han realizado la preinscripción, según han confirmado los organizdores en el acto de presentación de esta mañana, en San Sebastián. Asimismo, han mostrado su preocupación por la bajada de las fichas femeninas, que ha pasado de un 34 % (8.673) al 31 % de la presente edición, con varios centeneras de bajas en las semanas previas a esta prueba atlética.