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Zornotza, Donostia, Amurrio eta Elgoibarko nazioarteko krosek indarrak batu dituzte
Guztiek batera lan egiteko eta, besteak beste, babesleak bilatzeko, atletak erakartzeko eta lasterketak ikusarazteko batasun instituzional berri bat da. Proiektuak nora eramango dituen oraindik ez dakiten arren, "baikor" daude.
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