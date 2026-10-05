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Zornotza, Donostia, Amurrio eta Elgoibarko nazioarteko krosek indarrak batu dituzte

Iragarkia
Euskadiko-Nazioarteko-Krossak
18:00 - 20:00

Euskadiko Nazioarteko Krosen Batasunaren aurkezpena. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Guztiek batera lan egiteko eta, besteak beste, babesleak bilatzeko, atletak erakartzeko eta lasterketak ikusarazteko batasun instituzional berri bat da. Proiektuak nora eramango dituen oraindik ez dakiten arren, "baikor" daude.

Atletismoa

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