2026ko Euskotren Ligako egutegia
2026ko Euskotren Liga ekainaren 28an hasiko da, Buitrago del Lozoyan. Denboraldiak 17 jardunaldi izango ditu, eta zortzi traineru lehiatuko dira: Arraun Lagunak, Tolosaldea, Orio, Zumaia, Astillero, Hibaika, San Juan eta Donostiarra. Play-offak Bermeon eta Portugaleten jokatuko dira irailaren 19an eta 20an.
ESTROPADAK:
1. jardunaldia: ekainak 28 (Buitrago del Lozoya)
Bandera Canal de Isabel II - 175 aniversario. Irabazlea:
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2. jardunaldia: uztailak 4 (Bilbo)
VIII. Bilboko Bandera. Irabazlea:
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3. jardunaldia: uztailak 5 (Zierbena)
X. Petronor Bandera. Irabazlea:
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4. jardunaldia: uztailak 11 (Castro Urdiales)
X. CaixaBank Bandera. Irabazlea:
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5. jardunaldia: uztailak 12 (Orio)
Orioko XXVII. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera. Irabazlea:
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6. jardunaldia: uztailak 18 (Chapela (Redondela))
Ametsa Obras Bandera. Irabazlea:
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7. jardunaldia: uztailak 19 (Bueu)
II. Bandeira Feminina Concello de Bueu. Irabazlea:
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8. jardunaldia: uztailak 25 (Donostia)
X. Fabrika Bandera. Irabazlea:
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9. jardunaldia: uztailak 26 (Getxo)
Getxoko Estropaden XVIII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia. Irabazlea:
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10. jardunaldia: abuztuak 1 (Santurtzi)
XV. Euskotren Bandera. Irabazlea:
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11. jardunaldia: abuztuak 2 (Lekeitio)
I. Ulysses Data For Science Bandera. Irabazlea:
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12. jardunaldia: abuztuak 8 (Ondarroa)
VI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia. Irabazlea:
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13. jardunaldia: abuztuak 9 (Hondarribia)
Emakumeen Balfego Bandera. Irabazlea:
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14. jardunaldia: abuztuak 15 (Pasai Donibane)
II. Adinberri Bandera / XIII Pasaiako Ikurriña. Irabazlea:
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15. jardunaldia: abuztuak 16 (Getaria)
III. Getariako Ikurriña - 50. Urteurrena. Irabazlea:
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16. jardunaldia: abuztuak 22 (Zarautz)
XVIII. Zarauzko Ikurriña (J1). Irabazlea:
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17. jardunaldia: abuztuak 23 (Zarautz)
XVIII. Zarauzko Ikurriña (J2). Irabazlea:
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Play-offak (lehen jardunaldia): irailak 19 (Bermeo).
Play-offak (bigarren jardunaldia): irailak 20 (Portugalete).
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