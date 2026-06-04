2026KO DENBORALDIA
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2026ko Euskotren Ligako egutegia

Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
EGUTEGIA EUSKOTREN
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Euskotren Liga ekainaren 28an hasiko da, Buitrago del Lozoyan. Denboraldiak 17 jardunaldi izango ditu, eta zortzi traineru lehiatuko dira: Arraun Lagunak, Tolosaldea, Orio, Zumaia, Astillero, Hibaika, San Juan eta Donostiarra. Play-offak Bermeon eta Portugaleten jokatuko dira irailaren 19an eta 20an.

 

ESTROPADAK:

1. jardunaldia: ekainak 28 (Buitrago del Lozoya)

Bandera Canal de Isabel II - 175 aniversario. Irabazlea:

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2. jardunaldia: uztailak 4 (Bilbo)

VIII. Bilboko Bandera. Irabazlea: 

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3. jardunaldia: uztailak 5 (Zierbena) 

X. Petronor Bandera. Irabazlea:

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4. jardunaldia: uztailak 11 (Castro Urdiales)

X. CaixaBank Bandera. Irabazlea: 

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5. jardunaldia: uztailak 12 (Orio)

Orioko XXVII. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera. Irabazlea: 

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6. jardunaldia: uztailak 18 (Chapela (Redondela))

Ametsa Obras Bandera. Irabazlea: 

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7. jardunaldia: uztailak 19 (Bueu)

II. Bandeira Feminina Concello de Bueu. Irabazlea:

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8. jardunaldia: uztailak 25 (Donostia)

X. Fabrika Bandera. Irabazlea: 

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9. jardunaldia: uztailak 26 (Getxo)

Getxoko Estropaden XVIII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia. Irabazlea: 

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10. jardunaldia: abuztuak 1 (Santurtzi)

XV. Euskotren Bandera. Irabazlea: 

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11. jardunaldia: abuztuak 2 (Lekeitio)

I. Ulysses Data For Science Bandera. Irabazlea: 

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12. jardunaldia: abuztuak 8 (Ondarroa)

VI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia. Irabazlea: 

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13. jardunaldia: abuztuak 9 (Hondarribia)

Emakumeen Balfego Bandera. Irabazlea: 

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14. jardunaldia: abuztuak 15 (Pasai Donibane)

II. Adinberri Bandera / XIII Pasaiako Ikurriña. Irabazlea: 

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15. jardunaldia: abuztuak 16 (Getaria)

III. Getariako Ikurriña - 50. Urteurrena. Irabazlea: 

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16. jardunaldia: abuztuak 22 (Zarautz)

XVIII. Zarauzko Ikurriña (J1). Irabazlea: 

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17. jardunaldia: abuztuak 23 (Zarautz)

XVIII. Zarauzko Ikurriña (J2). Irabazlea: 

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Play-offak (lehen jardunaldia): irailak 19 (Bermeo).

Play-offak (bigarren jardunaldia): irailak 20 (Portugalete).

2026ko Eusko Label Ligako egutegia
Arrauna Euskotren Liga

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