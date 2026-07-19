15. ETAPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jonas Vingegaardek Tourra uztea eragin duen erorikoa

Iragarkia
Jonas-Vingegaard
18:00 - 20:00

Jonas Vingegaard. Argazkia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaardek erorikoa izan du hamabosgarren etapako helmugatik 20 kilometrora, eta lasterketa utzi behar izan du. Visma-Lease a Bike taldeko danimarkarra sorbaldan min handia zuela kexatu da, eta anbulantzian eraman dute bizikletara itzuli ezin izan ostean.

Txirrindularitza Frantziako Tourra Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X