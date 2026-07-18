AMETSA OBRAK BANDERA
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Arraun Lagunak nagusi batea artean

Lugañene ontziak beste garaipen bat lortu du Euskotren Ligan, Redondelan jokau den estropadan, Galizian, Ametsa Obras Bandera irabazita. Tolosaldea bigarren izan da eta San Juan, hirugarren.

Arraun Lagunak
Arraun Lagunalek Ametsa Obras Bandera jarri du Galiziako uretan.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakek sendo jarraitzen du Euskotren Ligako lidergoan. Donostiako trainerua izan da azkarrena Redondelan, Galizian, jokatu den estropadan, eta Ametsa Obras Bandera irabazi du, 10 minutu eta 53 segundoko denborarekin, Tolosaldea eta San Juan izan dira bigarren eta hirugarren, bost eta bederatzi segundora, hurrenez hurren.

Asteburu honetan Galizian jokatzen ari diren estropadak funtsezkoak ziren uda nola igaro zitekeen ikusteko, eta Arraun Lagunakek argi utzi du ez duela egun bakar batean ere amore emango Euskotren Ligan berriro nagusi izateko helburuan. Gaurko estropada eremua berria zen Euskotren Ligako ontzientzat, eremua oso erabilia den arren Galiziako behe mailetako estropadetan.

Testuinguru horretan, ohorezko txandak ezustekoei leku gutxi utzi die. Arraun Lagunak nagusi izan da hasieratik amaierara arte. Ziaboga arte ondo eutsi dio San Juanek Lugañene ontziaren erritmoari. Hala ere, biraketaren ondoren, Batelerek hauspoa galdu dute eta azkenean Tolosaldeak bigarren postua kendu die. Oriok ez ditu bere sentsazio onenak aurkitu eta laster aldendu da atzetik. Azken postuan amaitu dute estropada.

Lehen txandan, bestalde, Astillerok ez du arazo handirik izan lehen metroetan burua hartu eta estropada amaitu arte mantentzeko. Kantabriarrak oso sendo aritu dira eta laugarren postuan bukatu dute proba.

Emozio gehien atzeko aldean izan da. Bigarren postuan bukatu du Hibaikak, baina denboraldi hasiera kaskarraren ondoren tekla jo duen eta goranzko dinamika argian datorren Donostiarra urruti utzi ezinik. Lehen txandako azkena Zumaia izan da.

Sailkapen nagusiari dagokionez, Donostia Arraun Lagunakek bere lehen postua sendotzen jarraitzen du eta, 48 punturekin, dagoeneko 12 ateratzen dizkio 36 puntu dituen Tolosaldeari. Hirugarren postua San Juanentzat da 31rekin. Gaurko emaitzekin, Orio eta Astillerorekiko (25) 6 puntuko aldea irekitzen du. Azpitik, Donostiarrak Zumaiari beste puntu bat murriztu dio eta bi puntura jarri da.

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