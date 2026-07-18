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Itziar Eguren: “Gauzak ondo eginda, ez dago sabairik"

Iragarkia
Itziar Eguren
18:00 - 20:00
Itziar Eguren, Arraun Lagunakeko presidentea. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakeko presidenteak "batuta" ikusten du bere taldea eta nesken lana goraipatu du. Dena irabazten ari dira eta, ondo lan eginda, ez dagoela "sabairik" nabarmendu du.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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