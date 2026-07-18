Itziar Eguren: “Gauzak ondo eginda, ez dago sabairik"
Arraun Lagunakeko presidenteak "batuta" ikusten du bere taldea eta nesken lana goraipatu du. Dena irabazten ari dira eta, ondo lan eginda, ez dagoela "sabairik" nabarmendu du.
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Xubane Uribarrena: “Normalean, asko kostatzen zaigu Orion irabaztea"
Xubane Uribarrena Arraun Lagunakeko arraunlariak Orio Kanpina Banderan lortutako garaipenaz hitz egin du. Beti kostatzen zaien estropada dela adierazi du, baina lan ona eginez garaitu dutela.
Arraun Lagunaken estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita
Donostiako ontziak Euskotren Ligako bosgarren jardunaldian irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Nagore Osoro: “Gauza asko entzuten dira, eta garaipenarekin lasaiago egingo dugu lo"
Arran Lagunakeko patroia pozik agertu da Castroko CaixaBank Bandera irabazi ondoren. Itsaso zakarrarekin, estropada ona egin dutela adierazi du, eta ez dutela "errekan bakarrik" arraun egiten erakutsi dutela.
Arraun Lagunaken azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
Arraun Lagunak taldeak hirugarren garaipena lortu du jarraian Euskotren Ligako lehenengo jardunaldietan. Hauek dira Petronor Banderaren azken metroak, Donostiako ontzi barruko minikameratik ikusita.
Amaia Eguren: “Nire estrenoa izan da Euskotren Ligan eta kriston 'subidoiakin' nago"
Arraun Lagunakek sendo jarraitzen du Euskotren Ligako lidergoan denboraldiko aurreneko hiru estropadak irabazita.
Arraun Lagunaken azken metroak Bilboko Banderan
Arraun Lagunak nagusi izan da Bilboko Banderan ere, 2026ko Euskotren Ligako bigarren bandera bereganatuz. 6 segundoko aldea atera dio helmugan Tolosaldeari, eta 10 segundokoa Hibaikari. Ikusi hemen nolakoak izan diren Lugañenekoen azken metroak.
Nagore Osoro: “Ondo hasi gara, ia mantentzeko gai garen"
Donostia Arraun Lagunak taldeak erakustaldi handia emanda irabazi du VIII. Bilboko Bandera, Nerbioiko itsasadarreko uretan denborarik onena eginda. Garaipen honekin, denboraldi hasiera ezin hobea borobildu du Lugañene ontziak. Sendo eta nagusitasun osoz heldu diote udako erritmoari.
Nagore Osoro (Arraun Lagunak), helmugaratzean: “Aupa Athletic, la hostia!"
Donostia Arraun Lagunak taldeak irabazi du VIII. Bilboko Bandera, Euskotren Ligako sailkapen nagusian lidergoa sendotuz. Bilboko itsasadarrean jokaturiko estropadan, Lugañene ontziaren patroi ondarrutarrak "Aupa Athletic, la hostia!", esan du helmugaratzeko palada gutxi batzuk falta zirenean.
Arraun Lagunaken azken metroak
Lugañene ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Canal de Isabel II bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan.