2026ko Eusko Label Ligako egutegia
Gizonezkoen traineru txapelketa nagusia ekainaren 28an hasiko da, Buitrago del Lozoyan, ‘Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid’-ekin, eta irailaren 20an amaituko da, Portugaleten, LVI GP - LII El Corte Ingles Banderarekin.
2026ko Eusko Label Liga ekainaren 28an hasiko, Madrilen. Denboraldiak 21 jardunaldi ditu, eta horietan erabakiko da 2026eko koroa nork irabaziko duen eta play-offak zeintzuk jokatu beharko dituzten. Play-offak Bermeon eta Portugaleten izango dira, irailaren 19an eta 20an.
ESTROPADAK:
1. jardunaldia: ekainak 28 (Buitrago del Lozoya)
Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid. Irabazlea:
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2. jardunaldia: uztailak 4 (Bilbo)
XVII. Bilboko Bandera. Irabazlea:
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3. jardunaldia: uztailak 5 (Zierbena)
XLIII Petronor Bandera. Irabazlea:
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4. jardunaldia: uztailak 11 (Castro Urdiales)
XIV CaixaBank Bandera. Irabazlea:
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5. jardunaldia: uztailak 12 (Orio)
Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera. Irabazlea:
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6. jardunaldia: uztailak 18 (Chapela (Redondela))
VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela. Irabazlea:
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7. jardunaldia: uztailak 19 (Bueu)
V Bandeira Concello de Bueu. Irabazlea:
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8. jardunaldia: uztailak 25 (Donostia)
XVIII Fabrika Bandera. Irabazlea:
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9. jardunaldia: uztailak 26 (Getxo)
Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia. Irabazlea:
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10. jardunaldia: abuztuak 1 (Santurtzi)
Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña. Irabazlea:
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11. jardunaldia: abuztuak 2 (Lekeitio)
XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala. Irabazlea:
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12. jardunaldia: abuztuak 8 (Ondarroa)
XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia. Irabazlea:
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13. jardunaldia: abuztuak 9 (Hondarribia)
Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia. Irabazlea:
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14. jardunaldia: abuztuak 15 (Pasai Donibane)
V CMO Valves Bandera / XLI Pasaiako Ikurriña. Irabazlea:
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15. jardunaldia: abuztuak 16 (Getaria)
XVII. Getariako Ikurriña - 50. Urteurrena. Irabazlea:
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16. jardunaldia: abuztuak 22 (Zarautz)
XLIX. Zarauzko Ikurriña (J1). Irabazlea:
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17. jardunaldia: abuztuak 23 (Zarautz)
XLIX. Zarauzko Ikurriña (J2). Irabazlea:
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18. jardunaldia: abuztuak 29 (Boiro)
IV Bandeira Barbanza Arousa. Irabazlea:
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19. jardunaldia: abuztuak 30 (Ares)
XIX Bandeira Concello De Ares. Irabazlea:
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20. jardunaldia: irailak 19 (Bermeo)
Bermeo Hiriko XLIV. Ikurriña - BBK Bandera. Irabazlea:
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21. jardunaldia: irailak 20 (Potugalete)
LVI GP - LII El Corte Ingles Bandera – Portugaleteko Udala. Irabazlea:
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Play-offa (1. jardunaldia): irailak 19 (Bermeo). Irabazlea:
Play-offa (2. jardunaldia): irailak 20 (Portugalete). Irabazlea:
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