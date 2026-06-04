2026 DENBORALDIA
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2026ko Eusko Label Ligako egutegia

Gizonezkoen traineru txapelketa nagusia ekainaren 28an hasiko da, Buitrago del Lozoyan, ‘Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid’-ekin, eta irailaren 20an amaituko da, Portugaleten, LVI GP - LII El Corte Ingles Banderarekin.

EGUTEGIA EUSKO LABEL
2026ko Eusko Label Ligako egutegia. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Eusko Label Liga ekainaren 28an hasiko, Madrilen. Denboraldiak 21 jardunaldi ditu, eta horietan erabakiko da 2026eko koroa nork irabaziko duen eta play-offak zeintzuk jokatu beharko dituzten. Play-offak Bermeon eta Portugaleten izango dira, irailaren 19an eta 20an.

 

ESTROPADAK:

1. jardunaldia: ekainak 28 (Buitrago del Lozoya)

Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid. Irabazlea: 

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2. jardunaldia: uztailak 4 (Bilbo)

XVII. Bilboko Bandera. Irabazlea: 

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3. jardunaldia: uztailak 5 (Zierbena)

XLIII Petronor Bandera. Irabazlea: 

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4. jardunaldia: uztailak 11 (Castro Urdiales)

XIV CaixaBank Bandera. Irabazlea: 

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5. jardunaldia: uztailak 12 (Orio)

Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera. Irabazlea: 

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6. jardunaldia: uztailak 18 (Chapela (Redondela))

VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela. Irabazlea: 

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7. jardunaldia: uztailak 19 (Bueu)

V Bandeira Concello de Bueu. Irabazlea: 

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8. jardunaldia: uztailak 25 (Donostia)

XVIII Fabrika Bandera. Irabazlea: 

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9. jardunaldia: uztailak 26 (Getxo)

Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia. Irabazlea: 

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10. jardunaldia: abuztuak 1 (Santurtzi)

Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña. Irabazlea: 

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11. jardunaldia: abuztuak 2 (Lekeitio)

XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala. Irabazlea: 

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12. jardunaldia: abuztuak 8 (Ondarroa)

XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia. Irabazlea: 

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13. jardunaldia: abuztuak 9 (Hondarribia)

Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia. Irabazlea: 

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14. jardunaldia: abuztuak 15 (Pasai Donibane)

V CMO Valves Bandera / XLI Pasaiako Ikurriña. Irabazlea: 

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15. jardunaldia: abuztuak 16 (Getaria)

XVII. Getariako Ikurriña - 50. Urteurrena. Irabazlea: 

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16. jardunaldia: abuztuak 22 (Zarautz)

XLIX. Zarauzko Ikurriña (J1). Irabazlea: 

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17. jardunaldia: abuztuak 23 (Zarautz)

XLIX. Zarauzko Ikurriña (J2). Irabazlea: 

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18. jardunaldia: abuztuak 29 (Boiro)

IV Bandeira Barbanza Arousa. Irabazlea: 

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19. jardunaldia: abuztuak 30 (Ares)

XIX Bandeira Concello De Ares. Irabazlea: 

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20. jardunaldia: irailak 19 (Bermeo)

Bermeo Hiriko XLIV. Ikurriña - BBK Bandera. Irabazlea: 

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21. jardunaldia: irailak 20 (Potugalete)

LVI GP - LII El Corte Ingles Bandera – Portugaleteko Udala. Irabazlea: 

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Play-offa (1. jardunaldia): irailak 19 (Bermeo). Irabazlea: 

Play-offa (2. jardunaldia): irailak 20 (Portugalete). Irabazlea: 

Arrauna Eusko Label Liga

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