Arraun Lagunak nagusi izan da berriro Castron
Lugañene ontziak udako laugarren bandera lortu du eta ez dirudi aurkaririk duenik. Bigarren San Juan izan da 24,34 segundora eta hirugarren, Orio 24,48 segundora. Biek lehen txandan egin dute arraun, haize bortitzak eta itsaso oso mugituak markatutako estropadan.
Arraun Lagunakek udako laugarren garaipena lortu du X. CaixaBank Banderan, denboraldiko laugarren hitzorduan. Castro Urdialesek aurkeztu dituen baldintzak ez dira aproposenak izan arraunean egiteko, baina horrek ez dio eragotzi Lugañene ontziari nagusitasun ukaezina erakustea. Bigarren San Juan izan da 24,34 segundora eta hirugarren, Orio 24,48 segundora. Biek lehen txandan egin dute arraun, haize bortitzak eta itsaso oso mugituak markatutako estropadan.
Horrela, Juan Mari Etxaberen neskek edozein egoeratan lehiakorrak direla erakutsi dute. Castroko gaurko zailtasunek ez diete eragotzi estropadaren burua hartu eta amaierara arte lidergoa mantentzea. Estropadak aurrera egin ahala, gainerako traineruekiko aldeak gero eta handiagoak ziren. Emozioa atzetik ibili da, Tolosaldea eta Astilleroren arteko borrokarekin, segundo pare batera amaitu baitute. Hibaika ere ez da bi hauetatik urruti ibili.
Aldiz, lehenengo txanda izan da uda honetako mugituenetakoa eta zirraragarrienetakoa. San Juanek abantaila pixka bat hartu du lehen luzean, baina ziabogan ia galdu egin du, bere brankak arazoak izan baititu arraunari tinko eusteko, ontzi guztiek jasaten zituzten bat-bateko olatuek sortutako mugimenduen aurrean. Biraketan segundo pare bat galdu dituzte.
Hala ere, Batelerak lehen txanda buruan amaitu dute bukaeran estutasunak bizi izan dituzten arren. Izan ere, Oriok lehen txandako garaipena ia kendu die azken olatu bat aprobetxatuta, eta azken metroetan 9 segundo murriztu ahal izan dituzte. Xanti Zabaletarenak, hori bai, azkenak ere izan dira, bigarren luzearen erdian Maider Echaniz patroiak traineruaren kontrola galdu baitu. Oso gutxigatik ez dira Zumaiarekin kolpatu, garaiz erreakzionatu ahal izan du patroiak.
Oriotarrek bukaeran gora egin eta ia ezustekoa eman dute olatu bati esker. Hirugarren Zumaia izan da eta laugarren, sentsazio onak aurkitzen ez ari den Donostiarra.
Sailkapen nagusiari dagokionez, Arraun Lagunakek jarraitzen du goren-gorenean 32 punturekin, Tolosaldeak baino hamar gehiago. Castron lortutako emaitza onari esker, San Juan hirugarren posturaino igo da Orio aurreratuz. Biek 19 puntu dituzte.
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