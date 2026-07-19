15. ETAPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Evenepoelek alternatiba izateko hautagaitza aurkeztu du, Vingegaardek lasterketa utzi duen egunean

Red Bull taldeko txirrindulari belgikarrak bere indarra erakutsi du Plateau de Solaisonen, Tadej Pogacar eta Isaac del Torori (UAE Team Emirates) gailenduta Alpeetako lehen etapan.
Iragarkia
Remco Evenepoel
18:00 - 20:00
Evenepoelek besoak altxatu ditu helmugan. Argazkia: EFE.
author image

I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Remco Evenepoel (Red Bull Bora) belgikarrak irabazi du Frantziako Tourreko Alpeetako lehen etapa, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) esloveniarraren aurretik, Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike) danimarkarrak lasterketa utzi duen egunean eroriko baten ondorioz. Isaac del Toro (UAE Emirate Team) mexikarra hirugarren izan da Plateau de Solaisoneko helmugan, Auvernia-Rodano-Alpeetako Itzulian irabazi zuen leku berdinean.

Horrela, Pogacarren taldekidea sailkapen nagusiko hirugarren postuan kokatu da, esloveniarrarengandik 5.58ra eta bigarren postutik 58 segundora, orain Evenepoelek betetzen duena Vingegaarden erretiroaren ondoren. Del Torok, gainera, gazte onenaren elastiko zuria jantziko du, Paul Siexas (Decathlon) frantziarrari kendu ondoren. 58 segundo galdu ditu irabazlearekiko eta laugarren jarri da 25 segundora Seixas.

Hamabosgarren etapak gogortasun handiko amaiera zuen, inoiz ez bezalako mendatea igo behar baitzuten txirrindulareiek. Plateau de Solaison, maila bereziko mendatea, gaurko etapako 183,9 kilometroetako amaieran kokatua. Bere 11,3 kilometroak % 9ko batez besteko maldan, garrantzi handiko bataila baterako lekurik aproposena ziren, Parisko podiumerako bidean aztarna utziko zuena.

Hala ere, Jonas Vingegaard sailkapen nagusiko bigarren sailkatuaren erorikoak eta ondorengo erretiroak asko aldatu du etaparen etorkizuna, eta Pogacar gehiago zentratu da Del Toro taldekideari laguntzen, bere bosgarren garaipena lortzen baino.

Iragarkia
Jonas-Vingegaard
18:00 - 20:00

Espaloiaren aurka jotako kolpearen ondorioz, Vingegaardek minutu batzuk eman behar izan ditu lurrean etzanda, baina berehala ikusi dute lasterketako medikuek lesioaren garrantzia eskuineko sorbaldan, eta Vismako taldeburuak anbulantzian utzi behar izan du Tourra.

Testuinguru horretan, Mauro Schmid suitzarra (Team Jayco AlUla) ihes eginda iritsi da azken igoerara, 10 segundoko aldearekin Quinn Simmons (Lidl-Trek), Tom Pidcock (Q36.5), Yannis Voisard (Tudor) eta Adam Yates (UAE Emirates Team) txirrindulariekiko. Baina sailkapen nagusiko bigarren faboritoaren erorikoak Parisko podiumera igotzeko hautagaiak handitzea eragin du. Tadej Pogacar eta bere UAE Team Emirates berehala ohartu dira horretaz, eta segituan jarri dira Isaac del Toro taldekidearentzat lanean honek ahalik eta denbora gehien irabazi zezan.

Hala, azken kilometroetara Pogacar, Del Toro eta Evenepoel iritsi dira buruan, iheslariak harrapatu ostean. Mexikarra pare bat aldiz saiatu da erasoa jotzen lasterketa hausteko, baina indarrik gabe, azkenean Evenepoelek etapa nola irabazten zuen ikusi behar izan du.

Evian Les Bains eta Thonon Les Bainsen arteko erlojupeko batekin itzuliko da asteartean ikuskizuna (26,1 km). Biharkoa atsedenerako eguna da.

Frantziako Tourra
Zuzenekora joan
Sailkapenera joan
Ez dago emaitzarik erakusteko.
Zuzenekora joan
Sailkapenera joan
Isaac del Toro Tadej Pogacar Frantziako Tourra Txirrindularitza Remco Evenepoel Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X