Arraun Lagunaken estropada Caixabank Banderan, minikameratik ikusita
Donostiako ontziak Euskotren Ligako laugarren jardunaldian Arraun Lagunakek irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
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2026ko Euskotren Ligako egutegia
Emakumezkoen txapelketa ekainaren 28an hasiko da ‘Canal de Isabel II’ Banderarekin, eta abuztuaren 23an amaituko da, Zarauzko XVIII. Ikurrinarekin.
Arraun Lagunak nagusi izan da berriro Castron
Lugañene ontziak udako laugarren bandera lortu du eta ez dirudi aurkaririk duenik. Bigarren San Juan izan da 24,34 segundora eta hirugarren, Orio 24,48 segundora. Biek lehen txandan egin dute arraun, haize bortitzak eta itsaso oso mugituak markatutako estropadan.
Nagore Osoro: “Gauza asko entzuten dira, eta garaipenarekin lasaiago egingo dugu lo"
Arran Lagunakeko patroia pozik agertu da Castroko CaixaBank Bandera irabazi ondoren. Itsaso zakarrarekin, estropada ona egin dutela adierazi du, eta ez dutela "errekan bakarrik" arraun egiten erakutsi dutela.
Arraun Lagunaken azken metroak Petronor Banderan, ontzi barrutik ikusita
Arraun Lagunak taldeak hirugarren garaipena lortu du jarraian Euskotren Ligako lehenengo jardunaldietan. Hauek dira Petronor Banderaren azken metroak, Donostiako ontzi barruko minikameratik ikusita.
Amaia Eguren: “Nire estrenoa izan da Euskotren Ligan eta kriston 'subidoiakin' nago"
Arraun Lagunakek sendo jarraitzen du Euskotren Ligako lidergoan denboraldiko aurreneko hiru estropadak irabazita.
Hirutik hiru Arraun Lagunakentzat, Zierbenan ere nagusituz
Orain arte Euskotren Ligan lehiatu diren hiru banderak 'Lugañene'rentzat izan dira, denboraldi hasiera ezin hobea osatuz.
Arraun Lagunaken azken metroak Bilboko Banderan
Arraun Lagunak nagusi izan da Bilboko Banderan ere, 2026ko Euskotren Ligako bigarren bandera bereganatuz. 6 segundoko aldea atera dio helmugan Tolosaldeari, eta 10 segundokoa Hibaikari. Ikusi hemen nolakoak izan diren Lugañenekoen azken metroak.
Garazi Ormazabali eta Malen Eskitxabeli zapore gazi-gozoa utzi die lehen estropadak, Tolosaldea balizan trabatuta geratu ondoren
Garazi Ormazabalen hitzetan, "pena da liga horrela hastea, baina lehen estropada baino ez da". "Alde onarekin geratzen gara, hiru luzetan gainerakoen parean izan ginelako", erantsi du. Malen Eskitxabelen ahotan, "gazi-gozoa izan zen asteburua; ziabogara arte dena oso ondo zihoan".
Ontzia kateatu zaio Tolosaldeari azken ziabogan
Euskotren Ligako lehenengo jardunaldian, Tolosaldeari ontzia kateatu zaio azken ziabogan, eta, hori dela eta, denbora asko galdu du 4. luzean. Ontzia askatu arren, 5. postuan amaitu du azkenean estropada.