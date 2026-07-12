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Xubane Uribarrena: “Normalean, asko kostatzen zaigu Orion irabaztea"

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18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Xubane Uribarrena Arraun Lagunakeko arraunlariak Orio Kanpina Banderan lortutako garaipenaz hitz egin du. Beti kostatzen zaien estropada dela adierazi du, baina lan ona eginez garaitu dutela.

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