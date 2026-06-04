TEMPORADA 2026
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Calendario de la Liga Euskotren 2026

El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.

CALENDARIO EUSKOTREN
Euskaraz irakurri: 2026ko Euskotren Ligako egutegia
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Liga Euskotren 2026 comenzará el 28 de junio en el Buitrado del Lozoya. La temporada constará de 17 jornadas en las que competirán ocho traineras: Arraun Lagunak, Tolosaldea, Orio, Zumaia, Astillero, Hibaika, San Juan y Donostiarra. Los play-off se disputarán en Bermeo y Portugalete los días 19 y 20 de septiembre.

 

REGATAS:

1ª Jornada: 28 junio (Buitrago del Lozoya)

Bandera Canal de Isabel II - 175 aniversario. Ganador:

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2ª jornada: 4 de julio (Bilbao)

VIII. Bandera de Bilbao. Ganador: 

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3ª Jornada: 5 julio (Zierbena) 

X. Bandera Petronor. Ganador:

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4ª Jornada: 11 julio (Castro Urdiales)

X. Bandera CaixaBank. Ganador: 

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5ª jornada: 12 de julio (Orio)

Orioko XXVII. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera. Ganador: 

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6ª Jornada: 18 julio (Chapela (Redondela))

Bandera Ametsa Obras. Ganador: 

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7ª Jornada: 19 julio (Bueu)

II Bandeira Feminina Concello de Bueu. Ganador:

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8ª Jornada: 25 julio (San Sebastián)

X Bandera Fabrika. Ganador: 

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9ª Jornada: 26 julio (Getxo)

Getxoko Estropaden XVIII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia. Ganador: 

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10ª Jornada: 1 de agosto (Santurtzi)

 XV. Euskotren Bandera. Ganador: 

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11ª Jornada: 2 agosto (Lekeitio)

 I. Ulysses Data For Science Bandera. Ganador: 

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12ª Jornada: 8 agosto (Ondarroa)

VI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia. Ganador: 

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13ª Jornada: 9 agosto (Hondarribia)

Emakumeen Balfego Bandera. Ganador: 

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14ª Jornada: 15 agosto (Pasai Donibane)

 II. Adinberri Bandera / XIII. Pasaiako Ikurriña. Ganador: 

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15ª Jornada: 16 de agosto (Getaria)

III. Getariako Ikurriña - 50. Urteurrena. Ganador: 

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16ª Jornada: 22 agosto (Zarautz)

 XVIII. Zarauzko Ikurriña (J1). Ganador: 

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17ª Jornada: 23 agosto (Zarautz)

 XVIII. Zarauzko Ikurriña (J2). Ganador: 

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Play-off (primera jornada): 19 de septiembre (Bermeo).

Play-off (segunda jornada): 20 de septiembre (Portugalete).

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