BANDEIRA FEMENINA CONCELLO DE BUEU

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Arraun Lagunakek Galizia konkistatu du

'Lugañenek' Galiziako estropaden plenoa osatu du II Bandeira Femenina Concello de Bueu irabazita, estropada-zelaiko errekorra hautsiz eta bere lidergoa are gehiago sendotuz. Bigarren Tolosaldea izan da eta hirugarren Hibaika, lehen txandatik bikain aritu ondoren.

Iragarkia
Arraun Lagunak Bueu Banderaren irabazlea
18:00 - 20:00
Donostia Arraun Lagunak, azkarrena Concello de Bueu emakumezkoen II.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Galiziak jabe berria du. Arraun Lagunakek Euskotren Ligan agintzen jarraitzen du asteburu honetan Galizian jokatutako bigarren estropada irabazita. Lugañene ontziak ez du aurkaririk izan II Bandeira Femenina Concello de Bueu banderan eta denboraldiko zazpigarren garaipena lortu du uda honetan jokatu diren beste hainbat probatan.

Hori gutxi balitz, Donostiakoek garuko estropada eremuko errekorra hautsi dute kronometroa 10 minutu eta 25 segundoan gelditu ondoren. Bigarren Tolosaldea izan da 8 segundora eta hirugarren Hibaika 12ra, lehen txandatik estropada bikaina eginda. Errenteriakoek urrezko puntuak lortu dituzte sailkapeneko postu arriskutsuetatik aldentzeko.

Gauzak horrela, Arraun Lagunakek berriro erakutsi du ez duela aurkaririk ohorezko txandan. Itziar Eguren buru duen taldea sasoi historikoa markatzen ari da Euskotren Ligan eta ez dirudi uda honetan inork bere bolada ikusgarria eten dezakeenik. Zazpitik zazpi Lugañenerentzat. Atzetik, Tolosaldea bigarren postuan sendotzen ari dela dirudi, Donostiakoen alternatiba bezala, Astillero txandako hirugarren postuan dagoelarik gaurko egunean eta San Juan laugarrenean.

Baina igande honetako ezusteko nagusia Hibaika izan da, lehen txandan hasieratik amaierara nagusi izan dena. Errenteriakoak erabakitasun handiz irten dira, eta Orio, Zumaia eta Donostiarrari ez diete aukerarik eman, txanda irabazi eta estropadako hirugarren posturaino igotzeko. 

Oriotarrak, bestalde, larunbateko ezusteen ondoren, sentsazio onak berreskuratu ahal izan dituzte eta bigarren postuan bukatu dute euren txanda. Emozio handiz dirauena sailkapeneko postu arriskutsuak ekiditeko borroka da, Zumaiak atzo Donostiarrak emandako kolpea itzuli baitu, bien arteko gerra berezian, mailaz jaistea saihesteko.

Sailkapen nagusian, Arraun Lagunakek jarraitzen du buruan 56 punturekin, Tolosaldeak bigarren postua sendotu du 43rekin eta San Juanek hirugarrenean jarraitzen du 35ekin. Astillero (30), Orio (28) eta Hibaika (27) ohorezko txandako laugarren trainerua izateko lehian ari dira, eta Zumaiaren eta Donostiarraren arteko aldea hiru puntukoa da berriz ere zumaitarren mesedetan.

Arraun Lagunak Hibaika Tolosaldea Arrauna Euskotren Liga

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