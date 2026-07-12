Minikamera
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Arraun Lagunaken estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita

Iragarkia
Arraun lagunak mini kamara Euskotren Ligako bosgarren jardunaldia
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiako ontziak Euskotren Ligako bosgarren jardunaldian irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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