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Arraun Lagunaken bosgarren garaipena jarraian

Lugañene ontziak udako bere bosgarren bandera lortu du, Orioko Kanpina XIV. Banderan azkarrena izan ondoren, baina oraingoan hortzak estutu behar izan ditu Tolosaldeak lehen txandan lortutako denbora bikainaren ostean. Ramon Erostarbek entrenatzen duen trainerua bigarrena izan da 6 segundora eta San Juan izan da hirugarrena 8 segundora.

Arraun Lagunak Orion
Arraun Lagunak da azkarrena berriz ere Orion.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakek berdin jarraitzen du. Denboraldiko bosgarren proban, Orioko Kanpina XIV. Banderan, Lugañene ontziak uda honetako bosgarren garaipena jarraian lortu du. Hori bai, bigarren luzean, Donostiakoek hortzak estutu behar izan dituzte Tolosaldeak lehen txandan ezarritako denbora bikaina gainditzeko. Denbora horrek balio izan dio Ramon Erostarbek entrenatzen duen traineruari bigarren izateko 6 segundora. Hirugarren izan da San Juan 9 segundora.

AURRERAPENA.

Arraun Lagunak Tolosaldea Arrauna Euskotren Liga San Juan

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