Euskotren Liga
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Nagore Osoro: “Gauza asko entzuten dira, eta garaipenarekin lasaiago egingo dugu lo"

Iragarkia
Nagore Osoro
18:00 - 20:00
Nagore Osoro. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arran Lagunakeko patroia pozik agertu da Castroko CaixaBank Bandera irabazi ondoren. Itsaso zakarrarekin, estropada ona egin dutela adierazi du, eta ez dutela "errekan bakarrik" arraun egiten erakutsi dutela.

Arraun Lagunak Arrauna Euskotren Liga

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