Euskotren eta Eusko Label Ligak
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Bermeok ezustekoa eman du Bilbon eta Arraun Lagunakek geldiezin jarraitzen du

'Lugañene' ontziak ohiko nagusitasuna erakutsi du Euskoten Ligan, denboraldiko bigarren bandera ere poltsikoratuz. 'Bou Bizkaia'k, aldiz, ezustekoa eman du lehen luzetik agindu duen estropada bereganatuta, denboraldiko lehen garaipena eskuratuz.
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Arraun Lagunak eta Bermeo garaipena ospatzen. Muntaia: EITB
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunak eta Bermeo-Urdaibai nagusi izan dira larunbat honetan erlojupeko formatuan lehiatu den Bilboko Banderan. Lugañene ontziak ohiko nagusitasuna erakutsi du Euskotren Ligan, denboraldiko bigarren bandera ere poltsikoratuz. Bou Bizkaiak, aldiz, ezustekoa eman du Eusko Label Ligan lehen luzetik agindu duen estropada bereganatuta, denboraldiko lehen garaipena eskuratuz.

Gizonezkoen estropadan, Lekeitiori espero baino gehiago kosta zaio lehen txandan gailentzea, 35 ehunen baino ez baitio atera Chapelari. Ares ere segundo bakarrera geratu da, eta Santurtzik ezin izan du maila eman, 10 segundo geroago helmugaratuz.

Getaria eta Ondarroaren artean oinarritu da lehia bigarren txandan, baina azken ziabogarako Esperantza ontziak 4 segundoko abantaila lortu du. Eta tarte horrekin helmugaratu dira lehen postuan, azken txandak gainditu beharreko marka ezarriz: 20:24 minutu. Hondarribia eta San Juan, aldiz, aukerarik gabe geratu dira.

Ohorezko txanda desberdina izan da, mareak gora egin baitu eta korronteak behera. Hala, Bermeok bikain hasi du estropada, denborarik onena lortuz lehen ziabogan. Zierbena eta Orio izan ditu hurbilen, eta bigarren ziabogarako San Nikolas ontziak segundo bakarrera murriztu du aldea. Azken luzeetan Bermeo gehiago izan da (19:55 minutu) eta garaipen handia eskuratu du, denboraldiko lehen bandera eskuratuz. Orio 4 segundora iritsi da eta Zierbena 6ra.

Euskotren Liga

Emakumezkoen estropadan, Donostiarra, Zumaia, Hibaika eta Tolosaldea izan dira uretara sartzen lehenak. Donostiarrek estreinatu dute estropada, baina ziabogan txandako denborarik txarrena markatu dute, Zumaia eta Hibaika parez pare aritu direlarik buruan. Baina, itzuliko luzean, Hibaikak martxa bat gehiago sartu du eta denborarik onena lortu du 10:55 minuturekin.

Bigarren txanda ez da sorpresarik izan. Arraun Lagunak eta Orio izan dira Hibaikaren denbora gainditzeko gai izan diren bakarrak ziabogan, baina Lugañene ontziak ohiko nagusitasuna erakutsi du eta bandera eskuratu dute, seigarren urtez jarraian, 10:49 minutuko denborarekin. Bigarren Tolosaldea izan da 6 segundora, eta hirugarren Hibaika 10era. Orio izan da kaltetuena, laugarren postura erori baita.

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