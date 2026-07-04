Bermeok ezustekoa eman du Bilbon eta Arraun Lagunakek geldiezin jarraitzen du
Arraun Lagunak eta Bermeo-Urdaibai nagusi izan dira larunbat honetan erlojupeko formatuan lehiatu den Bilboko Banderan. Lugañene ontziak ohiko nagusitasuna erakutsi du Euskotren Ligan, denboraldiko bigarren bandera ere poltsikoratuz. Bou Bizkaiak, aldiz, ezustekoa eman du Eusko Label Ligan lehen luzetik agindu duen estropada bereganatuta, denboraldiko lehen garaipena eskuratuz.
Gizonezkoen estropadan, Lekeitiori espero baino gehiago kosta zaio lehen txandan gailentzea, 35 ehunen baino ez baitio atera Chapelari. Ares ere segundo bakarrera geratu da, eta Santurtzik ezin izan du maila eman, 10 segundo geroago helmugaratuz.
Getaria eta Ondarroaren artean oinarritu da lehia bigarren txandan, baina azken ziabogarako Esperantza ontziak 4 segundoko abantaila lortu du. Eta tarte horrekin helmugaratu dira lehen postuan, azken txandak gainditu beharreko marka ezarriz: 20:24 minutu. Hondarribia eta San Juan, aldiz, aukerarik gabe geratu dira.
Ohorezko txanda desberdina izan da, mareak gora egin baitu eta korronteak behera. Hala, Bermeok bikain hasi du estropada, denborarik onena lortuz lehen ziabogan. Zierbena eta Orio izan ditu hurbilen, eta bigarren ziabogarako San Nikolas ontziak segundo bakarrera murriztu du aldea. Azken luzeetan Bermeo gehiago izan da (19:55 minutu) eta garaipen handia eskuratu du, denboraldiko lehen bandera eskuratuz. Orio 4 segundora iritsi da eta Zierbena 6ra.
Euskotren Liga
Emakumezkoen estropadan, Donostiarra, Zumaia, Hibaika eta Tolosaldea izan dira uretara sartzen lehenak. Donostiarrek estreinatu dute estropada, baina ziabogan txandako denborarik txarrena markatu dute, Zumaia eta Hibaika parez pare aritu direlarik buruan. Baina, itzuliko luzean, Hibaikak martxa bat gehiago sartu du eta denborarik onena lortu du 10:55 minuturekin.
Bigarren txanda ez da sorpresarik izan. Arraun Lagunak eta Orio izan dira Hibaikaren denbora gainditzeko gai izan diren bakarrak ziabogan, baina Lugañene ontziak ohiko nagusitasuna erakutsi du eta bandera eskuratu dute, seigarren urtez jarraian, 10:49 minutuko denborarekin. Bigarren Tolosaldea izan da 6 segundora, eta hirugarren Hibaika 10era. Orio izan da kaltetuena, laugarren postura erori baita.
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Irteerako akatsak 10 segundoko zigorra ekarri dio Bermeori
Madrilen jokatutako Eusko Label ligako lehen jardunaldian, Asier Zurinaga Bermeoko ontziaren patroiak ez du estatxa eskuan hartu irteera eman dutenean. Arau hauste horren ondorioz, Bermeok 10 segundoko zigorra jaso du, baina, hala ere, 4. postuari eutsi dio.
Ontzia kateatu zaio Tolosaldeari azken ziabogan
Euskotren Ligako lehenengo jardunaldian, Tolosaldeari ontzia kateatu zaio azken ziabogan, eta, hori dela eta, denbora asko galdu du 4. luzean. Ontzia askatu arren, 5. postuan amaitu du azkenean estropada.
Orioren azken metroak
San Nikolas ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan.
Arraun Lagunak eta Orio, Madrilen ere nagusi
Faboritoek ez diete gainerakoei aukerarik eman eta nagusitasunez gailendu dira Euskotren eta Eusko Label ligetako lehen jardunaldian, hurrenez hurren.