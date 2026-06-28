Arraun Lagunak eta Orio, Madrilen ere nagusi
Faboritoek ez diete gainerakoei aukerarik eman eta nagusitasunez gailendu dira Euskotren eta Eusko Label ligetako lehen jardunaldian, hurrenez hurren.
Arraun Lagunakek eta Oriok ez dute huts egin, eta aurkariak nagusitasunez menderatuta hasi dute denboraldia. Donostiako klubak Canal de Isabel II bandera irabazi du, eta Oriokoak, aldiz, Comunidad de Madrid Pueblos con Vida banderan gailendu dira. Estropadak Buitrago del Lozoyako Riosequilloko urtegian jokatu dira.
Eguneko lehen estropadan, Arraun Lagunakek garaipena lortu du Canal de Isabel II banderan, emakumezkoen Euskotren Ligako lehen jardunaldian.
Lugañene ontziak aurreikuspenak berretsi ditu binaka jokatutako erlojupekoan garaipen argia lortuta. Estropadak ezohiko formatua izan du, lau luze eta hiru ziaboga izan baitute, ohiko estropadetan baino ia mila metro gehiago.
Baina horrek ez du eraginik izan Juan Mari Etxabek entrenatutako koadrilan. Madrilera Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako txapelketetak irabazita iritsi dira, eta sasoi betean daudela argi eta garbi utzi dute. Nagore Osorok gidatutako ontziak 12 segundo atera dizkio Oriori eta 14 Astilleroko kantabriarrei.
San Juan laugarren izan da, eta Tolosaldea, Arraun Lagunaken aurkari indartsuena izatera deituta dagoena, bosgarren, hirugarren eta azken ziabogan balizan kateatuta geratu eta eta urrezko segundo batzuk galdu ondoren.
Orio nagusi, Eusko Label Ligako estropadan
Gizonezkoen estreinakoan ere ez da ezusterkorik egon. Orio jaun eta jabe izan da Madrilgo uretan eta Iker Zabalk entrenatutako ontziak ereman du Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera,ñ pronostiko guztiak betez.
Emakumezkoen kasuan bezala, Eusko Label Ligako estropada ere binakako erlojupeko eran jokatu da. 'San Nikolas' ontzia nagusi izan da ia hasierako txanpatik, lehenengo ziabogatik denborarik onena eginda.
Espero bezala, ohorezko txandako lau ontziak jardunaldiko indartsuenak izan dira. Zierbena eta Donostiarra bigarren eta hirugarren sailkatu dira, hurrenez hurren. Bizkaitarren eta gipuzkoarren arteko aldea lau ehunenekoa izan da solik.
Bermeo, bestalde, laugarren sailkatu da, 10 segundoko zigorra jasota, Asier Zurinaga Bou Bizkaia ontziko patroiak irteeran ez duelako estatxa heldu barik izan duelako.
Gainerako postuetan ez da ezustekorik izan. Getariak eta Hondarribiak lau onenen multzoan sartzeko aukerak dituztela berretsi dute, beste sei aurkariak baino maila bat gehiago erakutsiz.
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Orioren azken metroak
San Nikolas ontzia nagusi izan da Buitrago del Lozoyako uretan (Madril), eta Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera irabazi du Eusko Label Ligako denboraldiko lehen estropadan.
Deustu nagusitu da Plentzian, eta Zarautzek irabazi du Elantxobeko bandera
Destuk irabazi du Plentziako bandera, KAE1 ligan, eta Zarautz izan da azkarrena ETE ligako Elantxobeko banderan. Tomaterak, gainera, lidergoa lortu du sailkapen nagusian bigarren garaipena eskuratu ondoren.
Dena prest Euskotren eta Eusko Label ligak hasteko
Igande honetan hasiko dira Euskotren eta Eusko Label ligak Buitrago del Lozoya (Madril) udalerriko Riosequilloko urtegian. Asteburu honetatik iraileko hirugarren astera arte, arraun estropada onenak ETB1en eta kirolakeitb.eus-en ikusi ahalko dira. Donostia Arraun Lagunak eta Orio dira emakumezkoen eta gizonezkoen modalitateetan, hurrenez hurren, titulua lortzeko faboritoak.
Mikel Azkarate: “Faborito zaren momentutik, ezin duzu hutsik egin”
Mikel Azkarate Urdaibaiko arraunlari ohia izango da aurten arraun saioetan komentarista ETBn. Ibon Gaztañazpi eta Sara Gandara esatariekin batera arituko da estropada guztietan gertatzen denaren berri ematen. Azkarateren ustez, Orio eta Arraun Lagunak dira Eusko Label eta Euskotren Ligak irabazteko faborito nagusi.
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