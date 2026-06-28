Euskotren eta Eusko Label ligak
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Arraun Lagunak eta Orio, Madrilen ere nagusi

Faboritoek ez diete gainerakoei aukerarik eman eta nagusitasunez gailendu dira Euskotren eta Eusko Label ligetako lehen jardunaldian, hurrenez hurren.

Arrauna Orio Arraun Lagunak

Arraun Lagunak eta Orio, irabazitako banderekin. Argazkiak: TKE.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Arraun Lagunakek eta Oriok ez dute huts egin, eta aurkariak nagusitasunez menderatuta hasi dute denboraldia. Donostiako klubak Canal de Isabel II bandera irabazi du, eta Oriokoak, aldiz, Comunidad de Madrid Pueblos con Vida banderan gailendu dira. Estropadak Buitrago del Lozoyako Riosequilloko urtegian jokatu dira.

Eguneko lehen estropadan, Arraun Lagunakek garaipena lortu du Canal de Isabel II banderan, emakumezkoen Euskotren Ligako lehen jardunaldian.

Lugañene ontziak aurreikuspenak berretsi ditu binaka jokatutako erlojupekoan garaipen argia lortuta. Estropadak ezohiko formatua izan du, lau luze eta hiru ziaboga izan baitute, ohiko estropadetan baino ia mila metro gehiago. 

Baina horrek ez du eraginik izan Juan Mari Etxabek entrenatutako koadrilan. Madrilera Gipuzkoako, Euskadiko eta Espainiako txapelketetak irabazita iritsi dira, eta sasoi betean daudela argi eta garbi utzi dute. Nagore Osorok gidatutako ontziak 12 segundo atera dizkio Oriori eta 14 Astilleroko kantabriarrei.

San Juan laugarren izan da, eta Tolosaldea, Arraun Lagunaken aurkari indartsuena izatera deituta dagoena, bosgarren, hirugarren eta azken ziabogan balizan kateatuta geratu eta eta urrezko segundo batzuk galdu ondoren. 

Orio nagusi, Eusko Label Ligako estropadan

Gizonezkoen estreinakoan ere ez da ezusterkorik egon. Orio jaun eta jabe izan da Madrilgo uretan eta Iker Zabalk entrenatutako ontziak ereman du Pueblos con Vida Comunidad de Madrid bandera,ñ pronostiko guztiak betez.

Emakumezkoen kasuan bezala, Eusko Label Ligako estropada ere binakako erlojupeko eran jokatu da. 'San Nikolas' ontzia nagusi izan da ia hasierako txanpatik, lehenengo ziabogatik denborarik onena eginda.

Espero bezala, ohorezko txandako lau ontziak jardunaldiko indartsuenak izan dira. Zierbena eta Donostiarra bigarren eta hirugarren sailkatu dira, hurrenez hurren. Bizkaitarren eta gipuzkoarren arteko aldea lau ehunenekoa izan da solik.

Bermeo, bestalde, laugarren sailkatu da, 10 segundoko zigorra jasota, Asier Zurinaga Bou Bizkaia ontziko  patroiak irteeran ez duelako estatxa heldu barik izan duelako.

Gainerako postuetan ez da ezustekorik izan. Getariak eta Hondarribiak lau onenen multzoan sartzeko aukerak dituztela berretsi dute, beste sei aurkariak baino maila bat gehiago erakutsiz. 

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