Zer gertatu zen Castron, larunbateko estropadan, eta zergatik?
Ibon Gaztañazpirekin EITBko Kirolak saioko platoan, larunbatean Castron jokatu zuten Eusko Label Ligako estropadan zer gertatu zen aztertu dugu. Kontuan izanik itsasoa zelan zegoen, arraunlariek eta zaleek luzaroan gogoan izateko moduko egoerak bizi izan zituzten.
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Orioren estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita
Oriotar ontziak Eusko Label Ligako bosgarren jardunaldian Gorka Aranberriren ontziak irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.
Gorka Aranberri: “Atzo gozatu ez nuena gaur gozatu dut”
Gorka Aranberri, Orioko patroiak, gaurko Orio Kanpina estropadako bizipenak partekatu ditu. Castron mailarik onena ez eman eta gero, etxeko estropadan azkarrenak izan dira. Aranberrik esan du larunbatean bezalako kolpeak “beharrezkoak” direla, bai kirola hobea izateko eta bai bere trainerua lehiakorragoa izateko.
Oriok erakustaldia eman du etxean eta Donostiarrak bere burua aldarrikatu du
San Nikolas ontziak aise utzi ditu atzean aurkariak ligako hirugarren bandera eskuratzeko, eta Donostiarra bigarren izan da marka bikaina eginda.
Bermeoren estropada Caixabank Banderan, minikamaratik ikusita
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Mikel Calleja: “Egun aldrebesa izan da”
Mikel Calleja Bermeoko arraunlariak gaurko Castroko estropadan bizitako sentsazioak partekatu ditu, CaixaBank bandera irabazi eta gero Orioren aurretik.
Donostiarrak baliza aurretik eraman du bigarren ziabogan!
Donostiarrak arazoak izan ditu bigarren luzeko ziabogan. Arkaitz Diaz patroiak olatu baten gaineak jarri du bere trainerua eta ondoren ezin izan dute ziaboga ondo eman.
Bermeok agindu du Castroko estropada eroan
Olatuek baldintzatutako estropadan, 'Bou Bizkaia' izan da itsasoa hobeen irakurtzen jakin duena, eta Eusko Label Ligako bigarren garaipena eskuratu du.
Jon Larrañaga: “Ideia beti da goian ibiltzea, baina hankak lurrean eduki behar dira”
Getariak laugarren urtea du Eusko Label Ligan. Denboraldi hasiera bikaina egiten ari da, eta ohorezko txandan arituko da larunbatean. Jon Larrañagak adierazi du lehen postuetan egoteko entrenatzen dutela eta hori gustagarria den arren, Orio tartean egonda “hankak lurrean” eduki behar direla.
Jon Salsamendi: “Merezitako opari bezala hartzen dugu larunbateko garaipena”
Jon Salsamendi Bermeo Urdaibaiko entrenatzailea elkarrizketatu dugu Bilboko bandera irabazi berritan. Garaipena “opari bezala” hartu dute, baina iparra galdu gabe “ohorezko txandan egonkortzea eta banderen lehian sartzea” baitute helburu.