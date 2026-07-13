EUSKO LABEL LIGA

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Zer gertatu zen Castron, larunbateko estropadan, eta zergatik?

Iragarkia
Euskaraz Castro
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ibon Gaztañazpirekin EITBko Kirolak saioko platoan, larunbatean Castron jokatu zuten Eusko Label Ligako estropadan zer gertatu zen aztertu dugu. Kontuan izanik itsasoa zelan zegoen, arraunlariek eta zaleek luzaroan gogoan izateko moduko egoerak bizi izan zituzten.

Arrauna Bermeo Urdaibai Zierbena Eusko Label Liga

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