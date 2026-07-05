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Orio garaipenaren bidera itzuli da Zierbenan

San Nikolas ontziak, bigarrena larunbatean Bilbon, denboraldiko bigarren garaipena lortu du XLIII. Petronor Banderan. Getaria bigarren izan da bigarren txandan arraun egin eta gero, bost segundora, eta Bermeo hirugarren, 13 segundora.

Orioko trainerua
Oriok ez du huts egiten Zierbenan.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok ez du ezusteko gehiagorik nahi. Larunbatean Bilbon bigarren izan eta gero, giopuzkoarrek XLIII Petronor Bandera irabazi dute, denboraldiko bigarrena. Getariak bigarren postuan bukatu du, 5 segundora, bigarren txandan aldekotasun gutxien zuen kaletik arraun egin ondoren, eta Bermeo izan da hirugarren, 13 segundora.

Horrela, lehen palakadetatik atera dira estropada lehertzera oriotarrak. Lehen luzean bazirudien Urdaibaik aurre egingo ziola San Nikolas ontziari, batez ere bezperan gipuzkoarrak mendean hartzeko gai izan zirela kontuan hartuta. Baina gaurkoan istorioa oso ezberdina izan da. Gorka Aramberriren mutilek, pilotu automatikoarekin zihoazela zirudienak, estropada hautsi dute bigarren luzean, eta helmuga zeharkatu arte bere abantaila kudeatu besterik ez dute egin. Zierbenak, etxean arraun egiten zuenak, Donostiarrari irabazi dio bere borroka partikularra. Arkaitz Diazen traineruak ez du batere egun ona izan eta bederatzigarren postuan amaitu dute banderaren lehian.

Bigarren txanda, esan bezala, Getariak menderatu du ia lehen paladetatik. Hondarribiak oztopo apur bat jarri du lehen luzean, baina bigarrenean Esperantzak beste martxa bat sartu du, eta ez du gehiegi sufritu buruan mantentzeko, nahiz eta hasi aurretik inork nahi ez zuen laugarren kaletik arraun egin duen. Gipuzkoarrek denbora ikusgarria egin dute, Oriorengandik 5 segundora amaitu baitute, estropadako bigarren postuan amaitzeko. Atzetik, San Juanek eta Ondarroak lehia polita izan dute gipuzkoarrek heldu duten hirugarren postua lortzeko. 

Lehen txandan, Santurtzik larunbatean Bilbon izandako emaitza txarraren ordaina jaso ahal izan du. Lehen luzeetan, Lekittarrak eta, batez ere, Chapelak, muturra erakutsi diote Soterari, baina azken luzean, Asier Arego patroiak moreen alde hautsi du estropada, olatu baten gainean bere taldea jarri duelako. Chapela bigarren izan da, Lekittarra hirugarren, eta Ares azkena izan da, aurkariengandik oso urrun.

Horrela, Oriok sailkapen orokorraren lehen postua indartu du 35 punturekin eta lauko aldea ireki du bigarren den Bermeorekiko, 31 punturekin. Hirugarren Zierbena da 29 punturekin. Getariak Donostiarra aurreratu du eta laugarren postura igo da 27 punturekin, Arkaitz Diazen taldeak dituenak baino lau puntu gehiagorekin.

Getaria Zierbena Orio Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

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