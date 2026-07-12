EUSKO LABEL LIGA
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Gorka Aranberri: “Atzo gozatu ez nuena gaur gozatu dut”

Iragarkia
Gorka Aranberri, Orioko patroia.
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri, Orioko patroia.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Aranberri, Orioko patroiak, gaurko Orio Kanpina estropadako bizipenak partekatu ditu. Castron mailarik onena ez eman eta gero, etxeko estropadan azkarrenak izan dira. Aranberrik esan du larunbatean bezalako kolpeak “beharrezkoak” direla, bai kirola hobea izateko eta bai bere trainerua lehiakorragoa izateko. 

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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