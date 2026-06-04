TEMPORADA 2026
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Calendario de la Liga Eusko Label 2026

La competición masculina comenzará el 28 de junio en Buitrago del Lozoya con la Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid y finalizará el 20 de septiembre en Portugalete con la LVI GP - LII Bandera El Corte Inglés.

CALENDARIO EUSKO LABEL
Calendario de la Liga Eusko Label 2026. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: 2026ko Eusko Label Ligako egutegia
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Liga Eusko Label 2026 comenzará el 28 de junio en Madrid. La temporada consta de 21 jornadas en las que se decidirá quién será el campeón de 2026 y quiénes disputarán los play-off. Los play-off se disputarán en Bermeo y Portugalete los días 19 y 20 de septiembre.

 

REGATAS:

Jornada 1: 28 junio (Buitrago del Lozoya)

Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid. Ganador: 

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2ª jornada: 4 de julio (Bilbao)

XVII Bandera de Bilbao. Ganador: 

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Jornada 3: 5 julio (Zierbena)

XLIII Bandera Petronor. Ganador: 

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Jornada 4: 11 julio (Castro-Urdiales)

XIV Bandera CaixaBank. Ganador: 

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5ª jornada: 12 de julio (Orio)

Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV. Bandera. Ganador: 

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Jornada 6: 18 julio (Chapela (Redondela))

VI Bandeira Masculina Chapela - Concello De Redondela. Ganador: 

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Jornada 7: 19 julio (Bueu)

V Bandeira Concello de Bueu. Ganador: 

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Jornada 8: 25 julio (San Sebastián)

XVIII Bandera Fabrika. Ganador: 

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Jornada 9: 26 julio (Getxo)

XGetxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia. Ganador: 

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Jornada 10: 1 de agosto (Santurtzi)

Santurtzi Udaletxea, San Juan De Dios Ospitalea XLVII Ikurriña. Ganador: 

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Jornada 11: 2 agosto (Lekeitio)

XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala. Ganador: 

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Jornada 12: 8 agosto (Ondarroa)

XLII. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia. Ganador: 

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Jornada 13: 9 agosto (Hondarribia)

Hondarribiko XXXIX. Bandera / Mapfre Sari Nagusia. Ganador: 

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Jornada 14: 15 agosto (Pasai Donibane)

V CMO Valves Bandera / XLI Pasaiako Ikurriña. Ganador: 

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Jornada 15: 16 de agosto (Getaria)

XVII. Getariako Ikurriña - 50 Aniversario. Ganador: 

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Jornada 16: 22 agosto (Zarautz)

XLIX. Zarauzko Ikurriña (J1). Ganador: 

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Jornada 17: 23 agosto (Zarautz)

XLIX. Zarauzko Ikurriña (J2). Ganador: 

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Jornada 18: 29 agosto (Boiro)

IV Bandeira Barbanza Arousa. Ganador: 

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Jornada 19: 30 agosto (Ares)

XIX Bandeira Concello De Ares. Ganador: 

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Jornada 20: 19 de septiembre (Bermeo)

Bermeo Hiriko XLIV. Ikurriña - Bandera BBK. Ganador: 

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Jornada 21: 20 septiembre (Potugalete)

LVI GP - LII Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete. Ganador: 

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Play-off (1ª jornada): 19 de septiembre (Bermeo). Ganador: 

Play-off (2ª jornada): 20 de septiembre (Portugalete). Ganador: 

Remo Eusko Label Liga

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