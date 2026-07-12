Minikamera
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Orioren estropada Orio Kanpina Banderan, minikameratik ikusita

Iragarkia
Orio Eusko Label Ligako bosgarren jardunaldiko minikamara
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriotar ontziak Eusko Label Ligako bosgarren jardunaldian Gorka Aranberriren ontziak irabazitako estropada, ontzi barruko minikameratik ikusita.

Orio Arrauna Eusko Label Liga

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