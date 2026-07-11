Eusko Label Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bermeok agindu du Castroko estropada eroan

Olatuek baldintzatutako estropadan, 'Bou Bizkaia' izan da itsasoa hobeen irakurtzen jakin duena, eta Eusko Label Ligako bigarren garaipena eskuratu du.
Iragarkia
Bermeo bandera astintzen
18:00 - 20:00
Bermeoko arraunlariak banderarekin. Argazkia: EITB
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bermeo nagusitu da larunbat honetan Castroko ur zakarretan jokatu den Eusko Label Ligako 14. CaixaBank Banderan. Olatuek eta haizeak baldintzatu dute estropada eta arazoak eman dizkiete traineru guztiei, behin behineko sailkapena hankaz gora jarriz hainbat aldiz. Bermeotarrek erabakigarriak izan diren bi olatu hartu dituzte gero garaipena eman dien abantaila lortzeko.

Ohorezko txandan, Bermeo, Getaria, Orio eta Zierbena nor baino nor gehiago aritu dira, eta hori Bou Bizkaiari tosta bat apurtu zaiola, denbora luzez arraunlari bat gutxiagorekin ibiliz. Orio hasi da agintean, baina Bermeok olatu bikaina hartu du txandaren buruan kokatzeko.

Lanak izan dituzte guztiek traineruak kontrolpean izateko, eta erdiko kaleen bila aritu dira. Azken luzean Bermeo eta Getaria ibili dira elkarri mokoka, Orio eta Zierbena 20 segundo baino gehiagora geratu diren bitartean.

Azkenean, Bermeok irabazi du estropada 21:20 minutuko denborarekin. Getaria bigarren izan da 12 segundora, eta hirugarren bigarren txanda irabazi duen Hondarribia Getariak baino 12 ehunen gehiagorekin soilik.

Bigarren txandan, Donostiarrak dena kontrolpean zuela zirudien, baina gaizki hartu du bigarren ziaboga eta trabatu egin dira balizarekin. Atzera egin eta denbora mordoa galdu behar izan dute akatsa zuzentzeko, aukera guztiak galduz. Hondarribia baliatu da akats horretaz, San Juan eta Ondarroarekiko abantaila handia zuena gainera. Aise bereganatu du txanda, 21:32 minuturekin.

Lehen txandako lehia Lekeitioren eta Santurtziren artean oinarritu da, Chapela eta Ares beti atzetik ibili direlarik. Olatuek lanak zaildu dizkie traineruei, bereziki Soterari. Irudi ikusgarriak utzi dituzte eta ura ere sartu zaie traineruen, baina gogor eutsi diote txanda borrokatzeko saiakerari. Hala ere, Lekittarra izan da lehena 21:55 minuturekin. Santurtzi sei segundora heldu da, eta Ares eta Chapela oso atzetik.

Bermeo Urdaibai Arrauna Eusko Label Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X